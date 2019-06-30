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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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ЦИК отменила регистрацию кандидатов от "Голоса": названы фамилии и причины

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Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию двух кандидатов в народные депутаты от партии украинского музыканта Святослава Вакарчука "Голос".

Так, после Дмитрия Огнева, который должен был идти на выборы в Верховную Раду по округу №121 во Львовской области, ЦИК, как передает пресс-служба, сняла регистрацию Александра Курдыдыка.

"Отменена регистрация кандидата в народные депутаты Украины Курдыдыка А.А., включенного в избирательный список политической партии "Голос" под № 11 в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, исключив его из указанного избирательного списка", – говорится в сообщении.

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Иллюстрация. Святослав Вакарчук на презентации партии

Иллюстрация. Святослав Вакарчук на презентации партии

goloszmin.org

Как проинформировали в пресс-службе "Голоса", кандидат отказался от участия в выборах из-за проблем со здоровьем.

Александр Курдыдык

Александр Курдыдык

Новое Время

"Александр Курдыдык, наш кандидат по партийному списку, был вынужден отказаться от участия в выборах из-за проблем со здоровьем... Нам очень жаль терять Александра, опытного юриста и прекрасного человека, в будущей парламентской команде", – сказано в сообщении.

В то же время Огнева партия отозвала "по результатам внутренней проверки".

Дмитрий Огнев

Дмитрий Огнев

Куркуль

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Святослав Вакарчук
Место
Украина
Теги
Партия Вакарчука "Голос"политикаЦИК
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