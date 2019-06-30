ЦИК отменила регистрацию кандидатов от "Голоса": названы фамилии и причины

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию двух кандидатов в народные депутаты от партии украинского музыканта Святослава Вакарчука "Голос".
Так, после Дмитрия Огнева, который должен был идти на выборы в Верховную Раду по округу №121 во Львовской области, ЦИК, как передает пресс-служба, сняла регистрацию Александра Курдыдыка.
"Отменена регистрация кандидата в народные депутаты Украины Курдыдыка А.А., включенного в избирательный список политической партии "Голос" под № 11 в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, исключив его из указанного избирательного списка", – говорится в сообщении.
Иллюстрация. Святослав Вакарчук на презентации партии
goloszmin.org
Как проинформировали в пресс-службе "Голоса", кандидат отказался от участия в выборах из-за проблем со здоровьем.
Александр Курдыдык
Новое Время
"Александр Курдыдык, наш кандидат по партийному списку, был вынужден отказаться от участия в выборах из-за проблем со здоровьем... Нам очень жаль терять Александра, опытного юриста и прекрасного человека, в будущей парламентской команде", – сказано в сообщении.
В то же время Огнева партия отозвала "по результатам внутренней проверки".
Дмитрий Огнев
Куркуль
Как сообщал OBOZREVATEL:
28 января Святослав Вакарчук заявил, что не будет баллотироваться на президентских выборах в 2019 году, но перед этим признался, что идет в политику.
Владимир Зеленский, который выиграл президентские выборы, сообщил, что был готов уступить и поддержать Вакарчука на выборах, если бы тот баллотировался.
16 мая в Киеве лидер группы "Океан Ельзи" представил свою партию и назвал нескольких ее членов.
Вскоре Вакарчук заявил, что вместе с "Голосом" идет на досрочные выборы в Верховную Раду.
При этом известный социолог уверен, что Вакарчук проиграет Зеленскому на выборах в Раду, однако все же сможет "откусить" его рейтинг, как и отобрать часть голосов Петра Порошенко.
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