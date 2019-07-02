ЦИК отказывался регистрировать Шария из-за данных СМИ: всплыли подробности

Центральная избирательная комиссия ранее отказывала в регистрации кандидатом в народные депутаты Украины пророссийскому блогеру Анатолию Шарию на основании материалов СМИ, однако суд разрешил ему идти в Верховную Раду.

Об этом свидетельствует решение Шестого апелляционного административного суда от 26 июня.

Так в комиссии ссылались на то, что сомневались в проживании Шария в Украине на протяжении последних 5 лет. В материалах судебного дела сказано, что такой вывод ЦИК сделала на основании сообщений средств массовой информации.

Анатолий Шарий from-ua.com

В частности, в качестве доказательств приводились YouTube-канал жены Шария, статьи в онлайн-изданиях и обращения Комитета освобождения политзаключенных Украины, адресованные президенту Литовской республики Дали Грибаускайте.

Также отмечается, что ЦИК обратился в Государственную пограничную службу для того, чтобы выяснить, где же находится блогер, однако там никакой информации не предоставили.

Рассмотрев доводы комиссии, суд решил, что сведения из интернет-источников о выезде Шария не могут считаться обоснованными при отсутствии подтверждений Госпогранслужбы, Министерства внутренних дел и Министерства иностранных дел, и обязал ЦИК "повторно рассмотреть документы Шария на регистрацию кандидатом".

Как сообщал OBOZREVATEL:

ЦИК принял решение зарегистрировать на внеочередные выборы в Верховную Раду блогера Анатолия Шария, который идет в парламент под №1 в политсиле "Партия Шария".

Украинцы взбунтовались из-за решения ЦИК и призвали к новому Майдану.

2 июля в центре Киева вспыхнули массовые протесты против похода Шария в Раду.

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