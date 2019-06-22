ЦИК отчиталась о регистрации кандидатов в Раду: кому отказали

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 22 июня зарегистрировала больше 2200 кандидатов в нардепы на внеочередных выборах в Верховную Раду, запланированных на 21 июля.
Об этом сообщила пресс-служба ЦИК на странице в Facebook. Таким образом, на одно депутатское кресло претендуют сразу шесть человек.
Всего в списки включено 1380 кандидатов в народные депутаты Украины из 10 политических партий и 1313 кандидатов, включенных в избирательные списки в общегосударственном многомандатном избирательном округе.
Иллюстрация. Выборы в Раду
Коллаж
Среди мажоритарщиков 1155 – самовыдвиженцы, еще 225 – выдвинуты партиями.
При этом в регистрации было отказано 17 кандидатам в нардепы, выдвинутых в порядке самовыдвижения в ОИО.
"Комиссия отказала в регистрации кандидатов в нардепы, включенных в избирательный список "Коммунистической партии Украины", в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины", – сообщили в ЦИК.
Напомним, прием ЦИК документов от кандидатов и партий завершился 20 июня. Рассмотрение данных продлится до 25 июня.
Как писал OBOZREVATEL, Центральная избирательная комиссия упростила процедуру голосования на парламентских выборах, отменив необходимость предоставления документа для смены места участия в волеизлиянии. Теперь для этого понадобится только заявление и паспорт.
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