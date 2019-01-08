ЦИК официально зарегистрировала 5 кандидатов в президенты Украины

Во вторник, 8 января, на заседании Центральной избирательной комиссии были официально зарегистрированы четверо кандидатов на пост президента Украины.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, документы для их регистрации поступили в Комиссию 3 января.

Таким образом участие в борьбе за пост президента примут:

лидер партии "Самопоміч", мэр Львова Андрей Садовый;

facebook.com/andriy.sadovyi

лидер партии "Общественно-политическое движение "Справедливость", экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко;

spravedlyvist.com.ua

лидер Социал-демократической партии и нардеп от фракции БПП Сергей Каплин;

facebook.com/kaplins

самовыдвиженец, лидер Аграрной партии Украины Виталий Скоцик.

facebook.com/VitaliySkotsyk

Напомним, первого кандидата — бывшего министра экологии и природных ресурсов Игоря Шевченко — ЦИК зарегистрировала 4 января.

facebook.com/ihor.shevchenko.ua

Таким образом, по состоянию на 8 января зарегистрированы пять кандидатов в президенты Украины на выборах, которые состоятся 31 марта.

Как писал OBOZREVATEL, ранее букмекеры назвали фаворита на выборах президента Украины.