МоваЯзык
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

ЦИК официально зарегистрировала 5 кандидатов в президенты Украины

2.1тЧитать материал на украинском

Во вторник, 8 января, на заседании Центральной избирательной комиссии были официально зарегистрированы четверо кандидатов на пост президента Украины.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, документы для их регистрации поступили в Комиссию 3 января.

Таким образом участие в борьбе за пост президента примут:

Новости
Неопределившиеся: социолог объяснил, кому отойдут на выборах ''ничейные'' голоса

  • лидер партии "Самопоміч", мэр Львова Андрей Садовый;

ЦИК официально зарегистрировала 5 кандидатов в президенты Украины

facebook.com/andriy.sadovyi

  • лидер партии "Общественно-политическое движение "Справедливость", экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко;

ЦИК официально зарегистрировала 5 кандидатов в президенты Украины

spravedlyvist.com.ua

  • лидер Социал-демократической партии и нардеп от фракции БПП Сергей Каплин;

ЦИК официально зарегистрировала 5 кандидатов в президенты Украины

facebook.com/kaplins

  • самовыдвиженец, лидер Аграрной партии Украины Виталий Скоцик.

ЦИК официально зарегистрировала 5 кандидатов в президенты Украины

facebook.com/VitaliySkotsyk

Напомним, первого кандидата — бывшего министра экологии и природных ресурсов Игоря Шевченко — ЦИК зарегистрировала 4 января.

ЦИК официально зарегистрировала 5 кандидатов в президенты Украины

facebook.com/ihor.shevchenko.ua

Таким образом, по состоянию на 8 января зарегистрированы пять кандидатов в президенты Украины на выборах, которые состоятся 31 марта.

Как писал OBOZREVATEL, ранее букмекеры назвали фаворита на выборах президента Украины.

Персоны
Андрей СадовыйВиталий СкоцикСергей КаплинВалентин НаливайченкоИгорь Шевченко
Место
Украина
Теги
Выборы ПрезидентаЦИКполитикаВыборы 2019
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
8
6
Смешно
2
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пупкин Сережа
Пупкин Сережа
А голобородько где?))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Тухлых яиц и гнилых помидоров где столько набрать, чтобы эту свору безыдейных кандидатов в альфа-козлы для идейного народа Украины, который тлчено никак не стадо, оббросать с ног до головы. Иначе достижения Майдана окажутся под безыдейностью похоронены
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Наши блоги