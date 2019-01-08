ЦИК официально зарегистрировала 5 кандидатов в президенты Украины

Во вторник, 8 января, на заседании Центральной избирательной комиссии были официально зарегистрированы четверо кандидатов на пост президента Украины.
Как сообщает пресс-служба ЦИК, документы для их регистрации поступили в Комиссию 3 января.
Таким образом участие в борьбе за пост президента примут:
лидер партии "Самопоміч", мэр Львова Андрей Садовый;
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лидер партии "Общественно-политическое движение "Справедливость", экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко;
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лидер Социал-демократической партии и нардеп от фракции БПП Сергей Каплин;
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самовыдвиженец, лидер Аграрной партии Украины Виталий Скоцик.
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Напомним, первого кандидата — бывшего министра экологии и природных ресурсов Игоря Шевченко — ЦИК зарегистрировала 4 января.
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Таким образом, по состоянию на 8 января зарегистрированы пять кандидатов в президенты Украины на выборах, которые состоятся 31 марта.
Как писал OBOZREVATEL, ранее букмекеры назвали фаворита на выборах президента Украины.