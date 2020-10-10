ЦИК официально заменила Вакарчука на нового нардепа

В субботу, 10 октября, Центральная избирательная комиссия признала Андрея Шараскина народным депутатом от партии "Голос".

Он заменил основателя политсилы Святослава Вакарчука, сообщается на сайте ЦИК.

В комиссии подчеркнули, что юрист Алина Свидерская, которая была 19-м номером в списке партии, не предоставила документы для ее регистрации. Ввиду этого мандат получил Шараскин.

Андрей Шараскин родился родился 20 сентября 1977 года. Последние пять лет проживал в Украине. Он имеет высшее образование, руководит частным предприятием "Театральная компания Андрея Шараскина". Проживает новый нардеп в Тернополе. Он был включен в избирательный список "Голоса" 20-м номером.

Также стоит отметить, что Шараскин с 2014 по 2016 годы воевал на Донбассе, в частности, он участвовал в обороне Донецкого аэропорта.

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