ЦИК официально заменила Вакарчука на нового нардепа
Андрей Шарасинк воевал на Донбассе с 2014 по 2016 годы
Он был 20-м номером в списке партии "Голос"
В субботу, 10 октября, Центральная избирательная комиссия признала Андрея Шараскина народным депутатом от партии "Голос".
Он заменил основателя политсилы Святослава Вакарчука, сообщается на сайте ЦИК.
В комиссии подчеркнули, что юрист Алина Свидерская, которая была 19-м номером в списке партии, не предоставила документы для ее регистрации. Ввиду этого мандат получил Шараскин.
Андрей Шараскин родился родился 20 сентября 1977 года. Последние пять лет проживал в Украине. Он имеет высшее образование, руководит частным предприятием "Театральная компания Андрея Шараскина". Проживает новый нардеп в Тернополе. Он был включен в избирательный список "Голоса" 20-м номером.
Также стоит отметить, что Шараскин с 2014 по 2016 годы воевал на Донбассе, в частности, он участвовал в обороне Донецкого аэропорта.
Как сообщал OBOZREVATEL:
11 июня Вакарчук заявил, что зарегистрировал в Верховной Раде заявление о сложении депутатских полномочий.
Однако 18 июня Рада отклонила проект постановления "О досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Святослава Вакарчука" – за него проголосовали 175 народных депутатов при минимально необходимых 226.
19 июня председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время заседания парламента объявил о том, что Вакарчук вышел из состава фракции "Голос".
Позже съезд партии "Голос" принял решение о досрочном прекращении полномочий Вакарчука в связи с его выходом из состава фракции.