ЦИК официально подтвердила лидерство "Слуги народа" и "Батьківщини", – политолог

Обнародованные на сайте ЦИК результаты местных выборов резко отличаются от медийной картинки, которую рисуют владельцы каждого отдельного медиа.

Об этом на своей Facebook-странице написал политолог Олег Саакян. По его словам, некоторые политические силы поспешили объявлять себя победителями, ведь официальные подсчеты упорно свидетельствуют – победили на местных выборах "Слуга народа" и "Батьківщина" Юлии Тимошенко.

"Если взглянуть именно на результат партий, то на первом месте – "Слуга народа". Вторая среди партий – "Батьківщина". Она занимает первое место среди оппозиционных сил и имеет равноразделенную поддержку по стране – это хороший запас на новый электоральный цикл. Особенно, если будет уделено гораздо больше внимания с избирателями в городах", – считает политолог.

По его убеждению, "Батьківщина" имеет значительный потенциал и может его стабилизировать, если продолжит поддерживать ФЛП и занимать конструктивную позицию по мерам борьбы с пандемией COVID-19.

"Партийная машина "Батьківщини" подтвердила свою эффективность на выборах, поэтому тем, кто в очередной раз списывал Тимошенко, на Туровской охотно выпишут персонального шута", – написал Олег Саакян.

Напомним, согласно обнародованным Центральной избирательной комиссией данных, официальными победителями местных выборов среди политических партий стали президентская "Слуга народа" и "Батьківщина" Юлии Тимошенко.

"Слуга народа" набирает 17,5% голосов и получает более 5800 мандатов. Второе место среди всех и первое среди вневластных партий занимает "Батьківщина". Команда Тимошенко получила 12.5%, ее будут представлять почти 4100 депутатов.

Олег Саакян / Facebook

Олег Саакян / Facebook

Олег Саакян / Facebook