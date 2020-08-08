ЦИК официально назначила местные выборы на 25 октября

Центральная избирательная комиссия назначила проведение местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года.

Об этом сообщается на сайте ЦИК.

"8 августа состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, во время которого Комиссия назначила на воскресенье, 25 октября 2020 года, выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов во всех 24 областях Украины", – сказано в сообщении.

Решение принято Комиссией на основании Постановления Верховной Рады Украины от 17 июля 2020 года "О создании и ликвидации районов", распоряжений Кабинета Министров Украины от 12 июня 2020 года об определении административных центров и утверждение территорий территориальных общин.

"Также Комиссия учла информацию о перечне местных советов, предоставленного Министерством развития общин и территорий Украины письмом от 6 августа 2020 года в соответствии с постановлением ЦИК от 28 июля 2020 № 148 "О формах списков местных советов с указанием административно-территориальных единиц, входящих в их состав", – добавили в ЦИК.

Отмечается, что с полным перечнем назначенных выборов вскоре можно будет ознакомиться на официальном веб-сайте Комиссии в приложении к соответствующему постановлению.

Напомним:

15 июля Верховная Рада назначила проведение местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года. За соответствующий проект постановления проголосовали 326 народных депутатов.

Согласно с принятым документом, местные выборы состоятся в Украине везде, кроме оккупированного Россией Крыма и неподконтрольных украинскому правительству районов Донецкой и Луганской областей.

Как писал OBOZREVATEL, спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что назначении ВР местных выборов в Украине на октябрь 2020 года "можно трактовать как фактический выход из минских соглашений".