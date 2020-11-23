ЦИК объявила результаты выборов мэра в Ужгороде

По результатам местных выборов, мэром Ужгорода стал действующий глава города самовыдвиженец Богдан Андреев.

Об этом сообщили на сайте Центральной избирательной комиссии. Отмечается, что Андреев обогнал оппонента, кандидата от партии "Слуга народа" Виктора Щадея почти на 1,5 тысячи голосов.

Так, Андреев получил 12 869 голосов избирателей (51,01%), а его соперник – 11 452 голосов (45,4%).

Всего в голосовании приняли участие 25 224 избирателей. В первом туре Андреев набрал 9 185 голосов, Щадей – 6 485.

Напомнил, что второй тур выборов мэров в Украине состоялся 22 ноября.

Как сообщал OBOZREVATEL, выборы мэра в Днепре во втором туре предварительно выиграл действующий глава города Борис Филатов.