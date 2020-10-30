ЦИК объявила первые результаты местных выборов

Центральная избирательная комиссия Украины обнародовала первые итоги местных выборов, которые состоялись 25 октября. Отмечается, что уже имеются результаты голосования за депутатов 64 местных советов и 84 сельских, поселковых и городских голов.

Их опубликовали на официальном сайте ЦИК, уточнив, что информация поступила в Секретариат Центризбиркома от территориальных избирательных комиссий в 16:00 30 октября.

"Установлены результаты местных выборов по выборам депутатов 64 местных советов (8 – городских, 15 – поселковых, 41 – сельский) в 23 регионах. Кроме того, признаны избранными 84 голов (20 – городских, 17 – поселковых, 47 – сельских) также в 23 областях", – сказано в сообщении.

В ЦИК также отметили, что на всех избирательных участках завершен процесс подсчета голосов избирателей и составление соответствующих протоколов УИК. Почти все участковые избирательные комиссии передали эти протоколы вместе с другой избирательной документацией в сельские, поселковые и городские ТИК.

"Этот процесс продолжается только в двух регионах, в менее 0,2% участковых избирательных комиссий от общего количества образованных: в Винницкой области – 30 УИК, а также в Одесской области – 27 УИК (только по подсчету голосов избирателей по выборам депутатов районного и областного совета)", – сказано в официальном заявлении ЦИК.

В то же время по состоянию на 30 октября продолжались процессы уточнения протоколов о подсчете голосов избирателей отдельных УИК и проведение повторного подсчета голосов избирателей отдельными территориальными избирательными комиссиями на основании соответствующих решений.

Также происходила передача протоколов об итогах голосования по выборам депутатов районных и областных советов от ТИК территориальных общин (сельских, поселковых, городских) в районные и областные территориальные избирательные комиссии.

"Так, во всех регионах Украины районные ТИК приняли 682 таких протокола, что составляет более 45,4% от общего количества протоколов, которые должны быть получены. Со своей стороны областные ТИК приняли 503 протокола (более 36,8%)", – рассказали в ЦИК.

Также избирателям напомнили, что результаты выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов должны быть установлены не позднее чем на 12 день после дня голосования, то есть до 6 ноября 2020 года включительно.

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