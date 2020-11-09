ЦИК объявил победителя выборов мэра Винницы

Мэром Винницы в первом туре выборов избран действующий мэр Сергей Моргунов.

Согласно результатам Центральной избирательной комиссии, он обогнал своего ближайшего соперника более чем на 50% голосов.

Так, представителя партии "Украинский стратегия Гройсмана" Моргунова поддержали 65,93% избирателей (61 194 голоса).

В то же время у Сергея Кудлаенко ("Европейская солидарность") – 13,04% (12 108 голосов), у Сергея Борзова ("Слуга народа") – 6,09% (5656 голосов), у Вячеслава Узелкова (ОПЗЖ) – 4 6% (4270 голосов), у Александра Устинова ("Голос") – 3,35% (3112 голосов).

Как сообщал OBOZREVATEL, ЦИК признал избранными уже более 9000 депутатов и 109 мэров.