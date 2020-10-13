ЦИК ничего не знала об опросе Зеленского: в "Слуге" объяснили, где возьмут деньги

Центральная избирательная комиссия не получала никакой информации относительно проведения всеукраинского опроса, который во вторник, 13 октября, анонсировал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом в комментарии "КП в Украине" сообщил глава пресс-службы ЦИК Константин Хивренко.

"Мне не известно, о чем говорил и что анонсировал президент. Обращайтесь в пресс-службу Офиса президента. На сегодняшний день ЦИК готовится к проведению местных выборов и промежуточных парламентских выборов в 208 мажоритарном округе", – ответил он.

Также Хивренко не пояснил, удастся ли ЦИК организовать такой опрос, если уже 13 октября получит соответствующее распоряжение от Зеленского.

"Я не отвечаю на вопросы, которые начинаются с "если". Будет формализованный факт, тогда и будет предмет комментария", – подчеркнул он.

При этом народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук в эфире "24 канала" сообщила, что к процессу опроса ЦИК не будут привлекать. По ее словам, это будет волонтерский проект, и бюджетные деньги не будут использовать.

"Очевидно, опрос не будет проводиться именно в этой кабинке для голосования, где будут бюллетени для выборов. Это может быть рядом с избирательным участком", – высказалась политик.

Также она указала, что всенародный опрос, предложенный Зеленским, не является официальным референдумом. К тому же опрос не будет иметь официального юридического действия. Результаты опроса намерены использовать как президент, так и фракция "слуг" при принятии различных решений или при подготовке законопроектов.

"Но это не значит, что президент должен общаться с гражданами в формате монолога. Он как гарант Конституции, соблюдения прав и свобод имеет право посоветоваться с украинцами по вопросам, которые считает важными", – отметила Кравчук.

Комитет избирателей Украины заявил, что проведение опроса граждан в день местных выборов, который анонсировал президент Украины Владимир Зеленский, не предусмотрено Избирательным кодексом.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский записал новое обращение к народу и призвал граждан принять участие в масштабном опросе 25 октября.