ЦИК назвала "расценки" на местных выборах 25 октября

Марина Лисничук Политика 15:35, 11.09.2020 Обновлено: 15:44, 11.09.2020

Центральная избирательная комиссия утвердила денежный залог для кандидатов на местных выборах 25 октября в Украине.

В частности, на пост мэров городов, глав областных, районных, сельских рад и объединенных территориальных общин. Решение было опубликовано на сайте ЦИК.

Размер залога зависит от количества избирателей в населенном пункте, районе или области. Например, наибольшую сумму придется выложить претендентам, желающим стать мэром столицы Украины – около полмиллиона гривен.

Согласно Избирательного кодекса Украины и постановления ЦИК от 30 августа 2020 года №208 "О начале избирательного процесса местных выборов 25 октября 2020 года" ЦИК определила размер денежного залога на местных выборах для избирательного списка кандидатов:

  • в депутаты областного, районного, районного в городе совета;

  • в депутаты сельского, поселкового, городского (территориальной общины с количеством избирателей 10 000 и более) совета;

  • в депутаты сельского, поселкового, городского (территориальной общины с количеством избирателей в 10000) совета;

  • на должность сельского, поселкового, городского головы.

Так, для партийных списков кандидатов в депутаты городских советов и в мэры областных центров на выборах 25 октября залог составит:

  • Киев – 469 066 грн;

  • Харьков – 229 117 грн;

  • Днепр – 164 064 грн;

  • Одесса – 153 372 грн;

  • Львов – 131 290 грн;

  • Запорожье – 125 900 грн;

  • Николаев – 77 839 грн;

  • Винница – 65 444 грн;

  • Херсон – 56 843 грн;

  • Полтава – 53 087 грн;

  • Сумы – 51 218 грн;

  • Хмельницкий – 49 816 грн;

  • Чернигов – 47 415 грн;

  • Черкассы – 47214 грн;

  • Ивано-Франковск – 44 729 грн;

  • Житомир – 44 602 грн;

  • Черновцы – 41 204 грн;

  • Ровно – 40 226 грн;

  • Кропивницкий – 40 096 грн;

  • Тернополь – 39 745 грн;

  • Луцк – 38 175 грн;

  • Ужгород – 19 985 грн.

Отметим, что самый маленький залог за партийный список на выборах депутатов областных рад нужно будет внести кандидатам в Черновицкой области – 151 617 гривен, тогда как самый большой – в Днепропетровской области, 542 762 гривен.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь местных выборов-2020 в Украине с датами и правилами.

Также появился список кандидатов в мэры больших городов Украины – Киева, Харькова, Львова, Одессы и Днепра.

Еще мы рассказывали о том, какие шансы имеют на победу и с чем идут на выборы кандидаты в мэры Киева.

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