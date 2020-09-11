ЦИК назвала "расценки" на местных выборах 25 октября

Центральная избирательная комиссия утвердила денежный залог для кандидатов на местных выборах 25 октября в Украине.
В частности, на пост мэров городов, глав областных, районных, сельских рад и объединенных территориальных общин. Решение было опубликовано на сайте ЦИК.
Размер залога зависит от количества избирателей в населенном пункте, районе или области. Например, наибольшую сумму придется выложить претендентам, желающим стать мэром столицы Украины – около полмиллиона гривен.
Согласно Избирательного кодекса Украины и постановления ЦИК от 30 августа 2020 года №208 "О начале избирательного процесса местных выборов 25 октября 2020 года" ЦИК определила размер денежного залога на местных выборах для избирательного списка кандидатов:
в депутаты областного, районного, районного в городе совета;
в депутаты сельского, поселкового, городского (территориальной общины с количеством избирателей 10 000 и более) совета;
в депутаты сельского, поселкового, городского (территориальной общины с количеством избирателей в 10000) совета;
на должность сельского, поселкового, городского головы.
Так, для партийных списков кандидатов в депутаты городских советов и в мэры областных центров на выборах 25 октября залог составит:
Киев – 469 066 грн;
Харьков – 229 117 грн;
Днепр – 164 064 грн;
Одесса – 153 372 грн;
Львов – 131 290 грн;
Запорожье – 125 900 грн;
Николаев – 77 839 грн;
Винница – 65 444 грн;
Херсон – 56 843 грн;
Полтава – 53 087 грн;
Сумы – 51 218 грн;
Хмельницкий – 49 816 грн;
Чернигов – 47 415 грн;
Черкассы – 47214 грн;
Ивано-Франковск – 44 729 грн;
Житомир – 44 602 грн;
Черновцы – 41 204 грн;
Ровно – 40 226 грн;
Кропивницкий – 40 096 грн;
Тернополь – 39 745 грн;
Луцк – 38 175 грн;
Ужгород – 19 985 грн.
Отметим, что самый маленький залог за партийный список на выборах депутатов областных рад нужно будет внести кандидатам в Черновицкой области – 151 617 гривен, тогда как самый большой – в Днепропетровской области, 542 762 гривен.
Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь местных выборов-2020 в Украине с датами и правилами.
Также появился список кандидатов в мэры больших городов Украины – Киева, Харькова, Львова, Одессы и Днепра.
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