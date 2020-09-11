ЦИК назвала "расценки" на местных выборах 25 октября

Центральная избирательная комиссия утвердила денежный залог для кандидатов на местных выборах 25 октября в Украине.

В частности, на пост мэров городов, глав областных, районных, сельских рад и объединенных территориальных общин. Решение было опубликовано на сайте ЦИК.

Размер залога зависит от количества избирателей в населенном пункте, районе или области. Например, наибольшую сумму придется выложить претендентам, желающим стать мэром столицы Украины – около полмиллиона гривен.

Согласно Избирательного кодекса Украины и постановления ЦИК от 30 августа 2020 года №208 "О начале избирательного процесса местных выборов 25 октября 2020 года" ЦИК определила размер денежного залога на местных выборах для избирательного списка кандидатов:

в депутаты областного, районного, районного в городе совета;

в депутаты сельского, поселкового, городского (территориальной общины с количеством избирателей 10 000 и более) совета;

в депутаты сельского, поселкового, городского (территориальной общины с количеством избирателей в 10000) совета;

на должность сельского, поселкового, городского головы.

Так, для партийных списков кандидатов в депутаты городских советов и в мэры областных центров на выборах 25 октября залог составит:

Киев – 469 066 грн;

Харьков – 229 117 грн;

Днепр – 164 064 грн;

Одесса – 153 372 грн;

Львов – 131 290 грн;

Запорожье – 125 900 грн;

Николаев – 77 839 грн;

Винница – 65 444 грн;

Херсон – 56 843 грн;

Полтава – 53 087 грн;

Сумы – 51 218 грн;

Хмельницкий – 49 816 грн;

Чернигов – 47 415 грн;

Черкассы – 47214 грн;

Ивано-Франковск – 44 729 грн;

Житомир – 44 602 грн;

Черновцы – 41 204 грн;

Ровно – 40 226 грн;

Кропивницкий – 40 096 грн;

Тернополь – 39 745 грн;

Луцк – 38 175 грн;

Ужгород – 19 985 грн.

Отметим, что самый маленький залог за партийный список на выборах депутатов областных рад нужно будет внести кандидатам в Черновицкой области – 151 617 гривен, тогда как самый большой – в Днепропетровской области, 542 762 гривен.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь местных выборов-2020 в Украине с датами и правилами.

Также появился список кандидатов в мэры больших городов Украины – Киева, Харькова, Львова, Одессы и Днепра.

Еще мы рассказывали о том, какие шансы имеют на победу и с чем идут на выборы кандидаты в мэры Киева.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!