ЦИК назвала победивших мэров в четырех городах

Центральная избирательная комиссия опубликовала итоги подсчета голосов в четырех из семи городов, где 15 ноября прошел второй тур выборов городских голов.

Результаты обнародованы на сайте ЦИК. Названные победители выборов теперь считаются избранными городскими головами.

Мэром Херсона по итогам второго тура стал действующий народный депутат Игорь Колыхаев. В ВР он состоит в депутатской группе "За майбутнє". Его кандидатуру поддержали 34125 избирателей (63,59%). на местных выборах он баллотировался от "Партии Игоря Колыхаева "Нам тут жити!"

Мэром Краматорска (Донецкая область) стал самовыдвиженец Александр Гончаренко. Он работал директором по маркетингу и сбыту ПАО "Энергомашспецсталь". За него отдали голоса 18686 человек (57,85%).

Городским головой Каменец-Подольского (Хмельницкая область) назван Михаил Поситко. Он выдвигался на выборах от городской организации ВО "Свобода" , которую сам и возглавлял. За него проголосовало 15404 избирателей (58,33%).

Мэром Украинки (Киевская область) избран Александр Туренко. Он баллотировался от партии "Европейская солидарность". До этого Туренко работал директором ООО "Азбор".

Добавим, что в ряде городов второй тур выборов состоится в следующие воскресенья – 22 и 29 ноября.

Так, 22 ноября выборы пройдут в таких городах: Днепр, Кривой Рог, Славянск, Дрогобыч, Ужгород, Бровары, Бердянск, Полтава, Львов, Ривне, Николаев, Черкассы.

Кроме того, 29 ноября пройдет второй тур выборов мэра Черновцов. Тогда как повторные выборы главы Бориспольской территориальной общины в Киевской области назначены на 31 января 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 15 ноября, в Украине прошел второй тур местных выборов-2020. Повторное голосование назначено в Киевской, Волынской, Донецкой, Одесской, Сумской, Херсонской и Хмельницкой областях.