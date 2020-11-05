ЦИК назвала новые города, где пройдет второй тур выборов

Второй тур местных выборов пройдет в 15 украинских городах 15 и 22 ноября. К ранее названным населенным пунктам добавились еще четыре города – Одесса, Днепр, Кривой Рог и Украинка.

Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии. Повторное голосование состоится в 11 регионах Украины.

По информации ЦИК, на 15 ноября запланирован второй тур выборов городских голов в пяти городах с численностью более чем 75 тысяч человек:

Луцк;

Краматорск;

Одесса;

Сумы;

Каменец-Подольский.

Кроме того, 15 ноября состоится повторное голосование в Украинке Киевской области с населением менее 75 тысяч. Здесь два кандидата набрали одинаковое количество голосов на выборах 25 октября.

Еще в девяти городах с численностью более чем в 75 тысяч человек второй тур выборов назначен на 22 ноября:

Днепр;

Кривой Рог;

Славянск;

Ужгород;

Бровары;

Львов;

Дрогобыч;

Полтава;

Ривне.

Также в ЦИК сообщили, что по состоянию на 12:00 5 ноября 2020 установлены результаты местных выборов в 585 местных советов в 24 регионах. В общем признаны избранными 13323 депутатов.

Также признаны избранными 687 голов (148 – городских, 194 – поселковых, 345 – сельских) в 24 регионах.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине ЦИК признала избранными еще 9237 депутатов 406 местных советов и 492 сельских, поселковых, городских глав. В то же время в 11 общинах назначено повторное голосование на выборах мэров.

ЦИК объявила повторное голосование на выборах городских глав в 11 городах Украины 15 и 22 ноября.