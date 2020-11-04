ЦИК назвала даты второго тура выборов в 11 городах Украины

Юрий Сергиенко Политика 17:53, 4.11.2020 Обновлено: 17:55, 4.11.2020

Повторное голосование на выборах городских глав состоится в 11 городах Украины 15 и 22 ноября.

В четырех городах второй тур назначен на 15 ноября, еще в семи – на 22 ноября, сообщает Центральная избирательная комиссия.

"Из информации, которую мы получили сегодня, повторное голосование уже назначили в девяти областях. Голосование состоится 15 и 22 ноября", – сказано в сообщении.

Так, 15 ноября голосование состоится в:

  • Луцке Волынской области,

  • Краматорске Донецкой области,

  • Каменец-Подольском Хмельницкой области,

  • Сумах.

Голосование 22 ноября пройдет в:

  • Славянске Донецкой области,

  • Дрогобыче Львовской области,

  • Ужгороде Закарпатской области,

  • Броварах Киевской области,

  • Полтаве,

  • Львове,

  • Ривне.

Даты второго тура выборов в 11 городах.
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ЦИК заявили, что второй тур выборов мэров в некоторых городах Украины может пройти не в ноябре, как в большинстве, а затянуться до декабря из-за возможных судебных разбирательств.

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