ЦИК назвала даты второго тура выборов в 11 городах Украины

Повторное голосование на выборах городских глав состоится в 11 городах Украины 15 и 22 ноября.

В четырех городах второй тур назначен на 15 ноября, еще в семи – на 22 ноября, сообщает Центральная избирательная комиссия.

"Из информации, которую мы получили сегодня, повторное голосование уже назначили в девяти областях. Голосование состоится 15 и 22 ноября", – сказано в сообщении.

Так, 15 ноября голосование состоится в:

Луцке Волынской области,

Краматорске Донецкой области,

Каменец-Подольском Хмельницкой области,

Сумах.

Голосование 22 ноября пройдет в:

Славянске Донецкой области,

Дрогобыче Львовской области,

Ужгороде Закарпатской области,

Броварах Киевской области,

Полтаве,

Львове,

Ривне.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ЦИК заявили, что второй тур выборов мэров в некоторых городах Украины может пройти не в ноябре, как в большинстве, а затянуться до декабря из-за возможных судебных разбирательств.