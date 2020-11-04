ЦИК назвала даты второго тура выборов в 11 городах Украины
В четырех городах повторные выборы состоятся 15 ноября
В семи – 22 ноября
Повторное голосование на выборах городских глав состоится в 11 городах Украины 15 и 22 ноября.
В четырех городах второй тур назначен на 15 ноября, еще в семи – на 22 ноября, сообщает Центральная избирательная комиссия.
"Из информации, которую мы получили сегодня, повторное голосование уже назначили в девяти областях. Голосование состоится 15 и 22 ноября", – сказано в сообщении.
Так, 15 ноября голосование состоится в:
Луцке Волынской области,
Краматорске Донецкой области,
Каменец-Подольском Хмельницкой области,
Сумах.
Голосование 22 ноября пройдет в:
Славянске Донецкой области,
Дрогобыче Львовской области,
Ужгороде Закарпатской области,
Броварах Киевской области,
Полтаве,
Львове,
Ривне.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ЦИК заявили, что второй тур выборов мэров в некоторых городах Украины может пройти не в ноябре, как в большинстве, а затянуться до декабря из-за возможных судебных разбирательств.