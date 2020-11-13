СНБО заявил об угрозе нацбезопасности Украины: почему ЦИК все еще не объявила результаты и кто виноват

Центрально-избирательная комиссия до сих пор не объявила результаты местных выборов в Украине, которые прошли еще 25 октября. По закону, крайний срок истек в прошлую пятницу, 6 ноября. В СНБО заявили, что такая ситуация является угрозой национальной безопасности Украины, ведь украинцам до сих пор неизвестно, кого они выбрали в местную власть.

В чем же проблема и кто на самом деле затягивает процесс – читайте в материале OBOZREVATEL.

Результаты выборов знают, но они неизвестны

Итак, в минувшую пятницу, 6 ноября, истек конечный срок, когда ЦИК должна была установить и объявить результаты местных выборов, которые прошли еще 25 октября. Однако во вторник, 11 ноября, пресс-служба ведомства сообщила, что окончательных данных нет. Есть данные почти 99,24% выборов депутатов местных советов и почти 99,51% – сельских, поселковых и городских глав. Неизвестными до сих пор остаются результаты 90 глав населенных пунктов.

Это депутаты 2 областных, 2 районных, 5 городских, 2 поселковых советов, 6 городских и 1 поселкового глав.

Список регионов, где до сих пор не установлены результаты местных выборов ЦИК

Мол, такая задержка обусловлена двумя причинами: многочисленными обжалованиями результатов выборов в судах между вероятными фаворитами гонки и проведением территориальными избирательными комиссиями повторного подсчета голосов по отдельным избирательным участкам.

Согласно Избирательному кодексу, ЦИК не устанавливает результаты местных выборов. Это делают соответствующие территориальные избирательные комиссии и не позднее 5-го дня после этого официально оглашают их в местных СМИ. Однако некоторые ТИК действительно не могут этого сделать из-за судебных тяжб между определенными кандидатами в общинах за победу между собой. Это основная причина необъявления общих результатов, пояснил OBOZREVATEL председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель. По его словам, уже на следующий день после проведения выборов, 26 октября, подавляющее большинство участковых избирательных комиссий (УИК) подсчитали бюллетени и составили протоколы. То есть уже знали результаты. А дальше начались судебные тяжбы.

"Частично мы анализировали заявления из открытого доступа и можем говорить, что на 90% их иски не подтверждены достаточным количеством доказательств. Например, один из кандидатов заявил, что за него проголосовало 0 избирателей при том, что много его знакомых и родственников обещали отдать свой голос. Смешная форма", – уточнил он.

По его словам, из-за судебных тяжб, которые занимают много времени, некоторые кандидаты пытаются сохранить свою репутацию. Мол, мой низкий результат связан с украденной у меня победой. А еще кто-то считает суды обязательной составляющей избирательной кампании и пытается получить большинство голосов по отдельным участкам.

"Нас беспокоят выборы в Одесский областной совет, в Ривне, во Львове, где отсутствует надлежащая аргументация относительно установления выборов. В Обухове тоже имели место грубые нарушения. Процесс подсчета голосов в этом году чрезвычайно сложный и один из самых продолжительных за все годы", – добавил он.

Но при этом, как отметил Кошель, интерес у украинцев к выборам был очень большим, поскольку они проходили в рамках реформы децентрализации. Это означает, что избиратели четко понимали: от качества новой власти будет зависеть их благосостояние. Но в результате мы получили рекордно низкую явку и не только из-за эпидемии коронавируса и страха заразиться. Часть избирателей не пришли на участки из-за сложности системы голосования: они элементарно не понимали, как заполнить бюллетень. К тому же они не видели четких программ и стратегий развития политических партий, так как не понимали большой разницы между ними.

Что может сделать ЦИК, чтобы ускорить процесс

Нынешняя задача – как можно быстрее установить результаты выборов, потому что страну ждет серьезная волна эпидемии коронавируса. В сложившейся ситуации ЦИК должна занять более активную позицию и "толкать эту телегу, потому что сама она не поедет", – заверил OBOZREVATEL украинский юрист и бывший заместитель председателя ЦИК Андрей Магера.

"Они могут отправить кого-то из работников в проблемные ТИК, чтобы те разобрались, что там происходит. Потому что один пишет одно, другой – другое, а какова же истина? Из Киева в этом не так легко разобраться. Ситуация с необъявлением избирательных результатов затянулась до неприличия. Прошли уже все возможные сроки. Почему же ЦИК этого не делает? Не думаю, что здесь есть какой-то злой умысел. Возможно, они не хотят вмешиваться непосредственно, чтобы не навредить процессу. Но я бы на их месте отправил человека, который собрал бы всю информацию, а затем уже на заседании ЦИК определился, как действовать дальше", – сказал он.

По словам Магеры, Избирательный кодекс даже позволяет ЦИК установить результаты выборов вместо территориальной комиссии, если она допускает бездействие. Это шаг, на который могут пойти в ведомстве.

Второй тур выборов пройдет в ближайшие воскресенья

Однако несмотря на то, что результаты выборов необъявлены до сих пор, во многих городах на ближайшие воскресенья назначили второй тур. Так, 15 ноября за мэрское кресло будут соревноваться в 6 городах Украины, а 22 ноября – в 10. В частности, второй тур выборов проведут во Львове, Одессе, Николаеве, Ужгороде, Днепре и других городах.

Регионы, где пройдет второй тур местных выборов

По данным социологического исследования центра "Социс", в нем готовы принять участие 43,5% украинцев. В то же время 9,6% населения точно не придут на голосование за мэра города. Еще 56,5% населения не ожидают, что местные выборы как-то повлияют на их жизнь.

По оценкам экспертов, второй тур должен пройти с гораздо меньшими проблемами, поскольку будет работать старая и всем понятная мажоритарная система: один бюллетень с двумя фамилиями. Поэтому голоса должны быть подсчитаны до полуночи того же дня, а результаты объявлены уже на следующий день.

Где и за кого будут голосовать 15 и 22 ноября

15 ноября в Украине пройдет второй тур выборов. В 7 регионах будут выбирать мэра. Этот город Луцк, (Волынская область), Краматорск (Донецкая область), Украинка (Киевская область), Одесса, Сумы, Херсон и Каменец-Подольский (Хмельницкая область).

Кандидаты на кресло мэра:

Одесса – Геннадий Труханов, нынешний глава города и кандидат от партии "Доверяй делам" и Николай Скорик от ОПЗЖ

Суммы – Александр Лысенко кандидат от "Батьківщини" и представитель "ЕС" Вадим Акперов

Луцк – Игорь Полищук, представитель партии "За будущее" и самовыдвиженец Богдан Шиба

Херсон – Игорь Колихаев от партии "Нам здесь жить!" и Владимир Сальдо, "Блок Владимира Сальдо"

Краматорск – нынешний мэр Краматорска Андрей Панков и самовыдвиженец Александр Гончаренко

Каменец-Подольский самовыдвиженец Владимир Мельниченко и кандидат от ВО "Свобода" Михаил Поситко

Украинка – кандидат от партии "Слуга народа" Оксана Кирилюк и от "Европейской солидарности" Александр Туренко

Второй тур выборов мэра в Украине пройдет 22 ноября в Днепре между нынешним главой Борисом Филатовым и кандидатом от партии "Гражданская сила" Загидом Красновым, Николаеве, Славянске, Дрогобыче, Ужгороде, Броварах, Бердянске, Полтаве, Львове между нынешним мэром Андреем Садовым и кандидатом от партии "Европейская Солидарность" Олегом Синюткой.