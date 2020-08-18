Цепкало, который извинялся за "гражданскую войну" в Украине, не пустили из Киева в Польшу

Цепкало не пустили на самолет из Киева в Варшаву.

Бывшего претендента на пост президента Беларуси Валерия Цепкало вместе с семьей не пустили на борт самолета, летевшего из Киева в Варшаву.

Об этом он сообщил РИА Новости. Политик не исключал, что после Польши направится в Литву.

Вылететь из Украины Цепкало планировал вместе с женой и детьми рейсом польской авиакомпании LOT.

"Мы не смогли попасть на самолет LOT. Представитель авиакомпании совещался с кем-то из своих начальников. В итоге было сказано, что наши документы не подходят для того, чтобы попасть в Польшу", – рассказал он.

Политик уточнил, что у него и семьи есть действующие шенгенские визы и письмо от главного санитарного врача Польши, которое разрешает не отбывать карантин.

Как сообщал OBOZREVATEL, активисты в Киеве заставили Валерия Цепкало извиняться за свои слова о "гражданской войне" на Донбассе. Он заявил, что это была ошибка и пообещал написать соответствующий пост в Facebook.

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