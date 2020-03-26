Главная Новости
26 марта • обновлено в 10:48
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Блоги - Новости политики

Андрей Холодов
Андрей Холодов
Народный депутат Украины Все статьи автора

Цена законопроекта 3260: списыние всех вопросов к предыдущей власти

711

Моя позиция по законопроекту 3260.

Формально он направлен на то, чтобы сделать невозможным возвращение "Приватбанка" Коломойскому.

Но цена такого решения - амнистия по всем делам на финансовом рынке для Порошенко и Гонтаревой. В списке этих дел не только Коломойский с Приватбанком. А еще десятки других бизнесменов и сотни тысяч вкладчиков, которых пустили по миру.

В 2014-2016 гг. Нацбанк принял много незаконных решений, в том числе о признании ряда банков неплатежеспособными. Это были политические расправы с оппонентами Петра Порошенко. НБУ использовали как дубину – и прикрывали все это слоганом про "реформы", "независимость НБУ" и "очистку банковской системы".

После выведения с рынка имущество ликвидированных банков продавали за бесценок своим приближенным.

МВФ вроде как был не против.

Бывшие акционеры украинских банков пошли в суды, некоторые дела выиграли – ликвидация банков признана незаконной.

На горизонте Валерии Гонтаревой появились перспектива судебного преследования за принятие незаконных решений и злоупотребление властью.

И теперь появляется законопроект 3260, который списывает все вопросы к Порошенко и Гонтаревой под предлогом исключительно дела Коломойского.

Я должен на это согласиться?

Краткий смысл законопроекта 3260 такой: Нацбанк, Фонд гарантирования вкладов физлиц и Кабмин получают право на финансовом рынке делать все, что считают нужным на основании своего "профессионального суждения". Это "суждение" нельзя оспорить в суде. Максимум, что можно – это попробовать получить компенсацию за незаконные решения постфактум. Но условия прописаны так, что это сделать будет нереально.

Причем эти права Нацбанку хотят выдать задним числом, чтобы прикрыть Гонтареву и ее команду по делам 2014-2016 гг.

Вы владелец банка? НБУ может отжать его в любой момент. И никак вы потом бизнес не вернете. Ну или договаривайтесь с НБУ – ищите коррупционные возможности.

Я не понял, это достаточно инвестиционно привлекательно или еще нет?

Получается так: под предлогом дела Коломойского Нацбанк хотят наделить правами финансового НКВД. Концентрация такой власти в одних руках даст легальную возможность продолжать использовать НБУ в политических целях и поставит решения НБУ выше всей судебной системы.

Следующий шаг – право НБУ выдать индульгенцию Свинарчуку?

Я за продолжение сотрудничества с МВФ.

Но на других условиях.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Автор
Андрей Холодов Андрей Холодов
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Андрея Холодова
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
9
3
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Julius Evola
Julius Evola
Гонтареву надо сжечь в хате которая палала вместе с выводком
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Политика

Коронавирус. Самое важное

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги