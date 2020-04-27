Цена от $500 тысяч: Венедиктова скрыла в декларации квартиру в Киеве. Фото и видео

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова не указала в декларации квартиру на улице Круглоуниверситетская города Киев, в которой проживает в данное время.

При этом глава ГГП в декларации состоянием на 2020 год сообщила, что ее место жительства в Харьковской области, сообщает "Радіо Свобода".

На вопрос журналистов, почему она не внесла это жилье, генпрокурор ответила, что у нее "все отражается как надо".

Дом, где в Киеве живет Венедиктова

"Смотрите, я юрист по специальности. Более того, со мной сейчас работают юристы адвокаты на постоянной основе. Все, что происходит в моей, опять же говорю, частно-публичной жизни – все отражается таким образом, как надо, поверьте мне. Я могу обеспечить себе профессиональный юридическое сопровождение", – сказала она.

Декларация

Также Венедиктова не ответила, приобрела ли она квартиру или же арендует.

"А вы знаете, что декларация публикуется в конкретные даты. Если бы я приобрела это жилье, вы бы увидели мое приобретение. Поэтому вы можете понимать, что есть разные механизмы, когда и как люди проживают. Если бы оно было в моей собственности, вы бы увидели изменения в декларативном состоянии", – ушла от прямого ответа генпрокурор.

Венедиктова выезжает от дома в Киеве

Также возле этого дома был замечен муж Венедиктовой заместитель начальника Департамента киберполиции Национальной полиции Украины Денис Колесников.

Денис Колесников

Отмечается, что в доме, где проживает Венедиктова есть квартиры по цене от 500 и 750 тысяч долларов. Аренда же обойдется минимум в 2,5 тысячи долларов.

Цены на квартиры в доме

Журналисты добавили, что еще три недели назад послали запрос в ОГП о недвижимости Венедиктовой и получили такой ответ: "Ваши запросы от 1 и 21 апреля с поводу предоставления комментариев рассмотрено. Информируем вас, что в связи с загруженностью рабочего графика Генерального прокурора Венедиктов И.В. пока провести интервью не представляется возможным. Как только возникнет такая возможность, вам будет сообщено о ней дополнительно".

Как сообщал OBOZREVATEL, генпрокурор Ирина Венедиктова забыла указать в своей декларации швейцарские часы Hublot стоимостью в 10 тысяч евро. В связи с этим, там пообещали обратиться по этому поводу в НАПК.

Также Венедиктова задекларировала Porsche Cayenne, земельные участки, 13 банковских счетов и дом площадью почти 400 кв.м.