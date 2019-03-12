"Целуются в десны": в Раде включили "разговор Тимошенко и Коломойского"

На заседании в Верховной Раде Украины продемонстрировали запись телефонного разговора якобы между лидером партии "Батьківщина" Юлией Тимошенко и украинским олигархом Игорем Коломойским.

Председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов, который прокрутил аудио, во время выступления с трибуны парламента заявил, что кандидат в президенты должна публично рассказать о финансовом сотрудничестве с олигархом, пишет "УП".

"Сегодня вся страна обсуждает разговор между Юлией Владимировной Тимошенко и Игорем Валерьевичем Коломойским. И я хотел бы, чтобы вы услышали это еще сейчас", — заявил Герасимов и включил на телефоне запись разговора.

Тимошенко и Коломойский

Во время демонстрации записи к трибуне подошел нардеп от "Батьківщини" Александр Абдуллин и заявил: "Артур, ты придурок, просто придурок. Подумай, что ты сейчас делаешь на всю страну".

Но Герасимов на это не обращал внимания, несмотря на возгласы и из зала парламента.

"Еще раз повторю. Сегодня вся страна обсуждает эту запись. Но для нас в этой записи нет ничего нового, потому что она демонстрирует то, что мы и так хорошо знаем. У Игоря Коломойского есть два кандидата на выборах — это Зеленский и Тимошенко", — заявил он.

Нардеп отметил, что у Тимошенко с Коломойским давние связи, а также добавил, что хотя происхождение записи непонятное, достоверность его для него не вызывает сомнения.

УП

"Он в очередной раз показывает двойные стандарты — публично неискренние угрозы олигархам, а за кулисами целование в десна. Общество устало от вашей постоянной лжи, Юлия Владимировна, как старого политика. Вы уже 25 лет боретесь с олигархами. Начинали с Лазаренко, а продолжаете с Коломойским", — сказал представитель БПП.

Герасимов добавил, что его фракция требует публичного отчета о финансовых договоренности Тимошенко с Коломойским.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году Коломойский отмечал свой день рождения в Швейцарии. На его 55-летии побывали олигархи, народные депутаты Украины, подчиненные и влиятельные друзья.

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