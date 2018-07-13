Запросили на брифінг у Посольстві Литовської Республіки в Україні, який організувала амбасада і Представництво НАТО в Україні. Тема: результати саміту НАТО в Брюселі.

Один з виступаючих - Александер Вінніков, голова Представництва НАТО в Україні, директор Офісу зв'язку НАТО в Україні.

Три головних питання, що піднімалися на саміті по Україні:

1.Загальна ситуація з безпекою довкола України.

НАТО висловлює підтримку Україні і ніколи не визнає анексію Крима Росією.

НАТО засуджує підтримку збройного конфлікту на сході України Росією.

НАТО закликає до виведення російських збройних формувань з України та виконання мінських угод.

НАТО визнає наш суверенітет і підтримує його.

2. Наступне питання це успішність реформ в Україні.

НАТО продовжуватиме підтримку України на шляху реформ для того, що б посилити її безпеку та зробити успішною.

Трастові фонди продовжуватимуть працювати для поліпшення кібербезпеки, медичної реабілітації військових та логістики в Україні.

3. І нарешті кооперація.

Ми продовжимо роботу разом для посилення безпеки в регіоні. Україна збільшить свій внесок до місії НАТО "Рішуча підтримка" в Афганістані і у складі Сил реагування НАТО.

НАТО вважає, що сильна, демократична, успішна Україна є запорукою безпеки в усьому євроатлантичному регіоні.

Моїм запитанням було:"Чи піднімалися на саміті питання гуманітарної агресії, зокрема інформаційних атакак, що робить РФ, дизинформації та втручання Кремля у виборчі процеси в країнах Альянсу і України?"

Так піднімалися і всі розуміють, які загрози несе РФ, зокрема Україні, то ж на цю тему постійно ідуть консультації, та розробляються різні методи протидії.

Загалом нас похвалили за конкретні реформи, а це Закони про антикорупційний суд і нацбезпеку, що відображено в офіційній заяві Головуючого в НАТО про відносини з Україною.

Україні пообіцяли підтримку, але чітко показали, що нас чекає довгий шлях, що триватиме роки.

І ми вже зробили серйозні кроки, та це тільки початок.

Від себе додам, що Україна має розраховувати на свою армію і свої сили. Ми вже маємо військо яке сильніше ніж у деяких членів НАТО. Тепер маємо стати сильнішими в регіоні, коли хочемо вижити.