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21 ноября • обновлено в 16:59
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"Трускавец-2": всех украинских нардепов отправят в США

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Народные депутаты IX созыва отправятся на двухнедельное обучение в Соединенные штаты Америки.

Об этом сообщила в Facebook глава пресс-центра партии "Слуга народа" Евгения Кравчук (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Один из следующих "Трускавцов" для наших депутатов пройдет в Штатах. И я не шучу. Команда программы обменов Конгресса Open World, которая уже много лет работает с Украиной, планирует в течение ближайших полутора лет организовать приезд в США всех новоизбранных депутатов Верховной Рады", – поделилась она.

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Украинских нардепов отправят в США

Украинских нардепов отправят в США

Facebook Евгении Кравчук

Украинских нардепов отправят в США

Украинских нардепов отправят в США

Facebook Евгении Кравчук

При этом Кравчук уточнила, что речь идет о всех фракциях и группах парламента. Также она раскрыла детали курсов.

"Это будет двухнедельная программа, которая будет состоять из лекций, встреч, обмена опытом с конгрессменами и сотрудниками комитетов Конгресса в Вашингтоне. Плюс пребыванием в одном из штатов и ознакомлением с моделью сотрудничества депутатов, федеральных управленцев и представителей локального самоуправления. Обучения много не бывает", – написала Кравчук.

Всех украинских нардепов отправят в США

Всех украинских нардепов отправят в США

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "Слуге народа" заявили о намерении организовать специальный центр, где можно было бы проходить обучение, как это было в курортном городе Трускавец.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа Верховная Рада Украины
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