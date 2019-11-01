"Трудный день": "слугу народа" поймали за играми в Раде

Народного депутата от "Слуги народа" Павла Халимона засекли за игрой на мобильном телефоне во время заседания Верховной Рады 1 ноября.

Фото обнародовало издание "Буквы". "Очередной трудный день в Раде", говорится в подписи к снимку.

На текущей неделе народного депутата от "Слуги народа" Дмитрия Люботу заметили на заседании Верховной Рады с эспандером в руках. Эспандер оказался и у нардепа Андрея Кожемякина из "Батьківщини". Также один один из народных избранников принес с собой в здание парламента спинер.

Как сообщал OBOZREVATEL:

29 октября нардеп Богдан Яременко во время заседания Рады договаривался об интимной встрече за деньги с девушкой.

Через некоторое время скандальный нардеп отличился еще одной выходкой в сессионном зале Рады. Во время заседания он любовался девушками в приложении для знакомств Tinder.

После этого Яременко подтвердил, что интимная переписка о предоставлении секс-услуг находилась в его телефоне. При этом сообщил, что она была сфабрикована им же.

В сети спалили "провокацию", выяснив, что Яременко задолго до этого зарегистрировался в соцсети для знакомств.

Сеть отреагировала мэмами и насмешками на секс-переписки "слуги народа".

Вскоре были опубликованы переписки Яременко с другими девушками.

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