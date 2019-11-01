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1 ноября • обновлено в 13:06
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"Трудный день": "слугу народа" поймали за играми в Раде

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Народного депутата от "Слуги народа" Павла Халимона засекли за игрой на мобильном телефоне во время заседания Верховной Рады 1 ноября.

Фото обнародовало издание "Буквы". "Очередной трудный день в Раде", говорится в подписи к снимку.

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На текущей неделе народного депутата от "Слуги народа" Дмитрия Люботу заметили на заседании Верховной Рады с эспандером в руках. Эспандер оказался и у нардепа Андрея Кожемякина из "Батьківщини". Также один один из народных избранников принес с собой в здание парламента спинер.

"Трудный день": "слугу народа" поймали за играми в Раде

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Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Партия Слуга народа
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