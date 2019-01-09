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Трубой по голове: в Кривом Роге жестоко избили депутата ''Батьківщини''

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В Кривом Роге 9 января напали на депутата Центрально-городского районного совета, председателя Ингулецкой районной парторганизации ВО "Батьківщина" Вадима Мирзояна.

Об инцидента заявили в пресс-службе Днепропетровской областной партийной ячейки. Судя по предоставленной информации, злоумышленников было несколько.

Предварительно, нападавшие воспользовались газовым баллончиком, после чего нанесли 34-летнему Мирзояну сильный удар стальной трубой по голове и избили.

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Вадим Мирзоян

Вадим Мирзоян

Гордон

Представитель партии с черепно-мозговой травмой и многочисленными переломами доставлен в больницу.

По мнению представителей политсилы, инцидент является политическим заказом.

Отмечается, что ранее злоумышленники дважды совершали нападения на офис Ингулецкой районной парторганизации ВО "Батьківщина", но их так и не нашли.

Вадим Мирзоян

Вадим Мирзоян

babenko.kr.ua

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Киеве нагло обокрали внефракционного нардепа Виктора Кривенко.

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Тема
Криминал
Место
УкраинаКривой Рог
Теги
депутатВО Батьківщинаполитика
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