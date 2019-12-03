Труба уволен из ГБР: монобольшинство в Раде приняло решение

Монобольшинство Верховной Рады Украины проголосовало за увольнение директора Государственного бюро расследований Романа Трубы и его заместителей. Решение было принято во время пленарного заседания парламента 3 декабря.

Оно предусмотрено законопроектом №2116 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюро расследований", за который 250 нардепов проголосовали во втором чтении.

Роман Труба "Украинская правда"

Напомним, принятый законопроект предусматривает такие изменения:

меняется правовой статус органа – ГБР становится государственным правоохранительным органом, на который возлагаются задачи по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений, отнесенных к его компетенции;

уточняются система ГБР , порядок утверждения организационной структуры ведомства, порядок образования его территориальных управлений;

меняется подход к определению предельной численности центрального аппарата и территориальных управлений ГБР (теперь этим будет заниматься Кабмин по представлению директора ГБР);

уточняются порядок назначения директора ГБР и его полномочия;

нормируются основания привлечения работников ГБР к дисциплинарной ответственности;

следователям и прокурорам, которые занимались расследованием дел Майдана в ГПУ, разрешается переходить в ГБР без конкурса.

Как сообщал OBOZREVATEL:

3 декабря детективы НАБУ задержали экс-начальника Главного следственного управления ГПУ и "правую руку" директора ГБР Игоря Щербину на получении 75 тысяч долларов взятки.

На новость отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил о необходимости обновления руководства ГБР и призвал Раду поддержать законопроект о перезапуске Бюро.

Труба ответил на обвинения и заявил, что они якобы имеют определенные неточности и одновременно дискредитируют репутацию возглавляемого им ведомства.

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