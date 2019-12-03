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3 декабря • обновлено в 12:32
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Виктория Довгань
Виктория Довгань

Труба уволен из ГБР: монобольшинство в Раде приняло решение

7.8т
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Монобольшинство Верховной Рады Украины проголосовало за увольнение директора Государственного бюро расследований Романа Трубы и его заместителей. Решение было принято во время пленарного заседания парламента 3 декабря.

Оно предусмотрено законопроектом №2116 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюро расследований", за который 250 нардепов проголосовали во втором чтении.

Роман Труба

Роман Труба

"Украинская правда"

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Напомним, принятый законопроект предусматривает такие изменения:

  • меняется правовой статус органа – ГБР становится государственным правоохранительным органом, на который возлагаются задачи по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений, отнесенных к его компетенции;

  • уточняются система ГБР, порядок утверждения организационной структуры ведомства, порядок образования его территориальных управлений;

  • меняется подход к определению предельной численностицентрального аппарата и территориальных управлений ГБР (теперь этим будет заниматься Кабмин по представлению директора ГБР);

  • уточняются порядок назначения директора ГБР и его полномочия;

  • нормируются основания привлечения работников ГБР к дисциплинарной ответственности;

  • следователям и прокурорам, которые занимались расследованием дел Майдана в ГПУ, разрешается переходить в ГБР без конкурса.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Роман Труба
Место
Украина
Теги
Государственное Бюро Расследований Верховная Рада Украины
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Вот и доблатовался труба.Так и не понял что он чиновник для всех а не для врагов его,и его работодателей.
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Sokoluk Viktor
Sokoluk Viktor
Сорос хоче скрізь розставити своїх прислужників...
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Dell Alex
Dell Alex
Sokoluk Viktor, так вы определитесь: Сорос - это хозяин Пороха или Бени? ))) А то у вас теплое с мягким в одной куче )))
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