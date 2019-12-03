Три сенсационных новости по Роману Трубе сегодня - и один главный вопрос.

1. Сегодня НАБУ задержала Игоря Щербину - советника главы Государственного бюро расследований на получении взятки в 75 тысяч долларов. Щербина, по данным НАБУ, согласился "порешать вопросы" с одним из застройщиков . строительной компании из Днепра. Вместе со Щербиной был задержан посредник - некто Шевченко.

Ранее Труба уволил своего одиозного советника Моргуна, о котором я писал, но Щербина оставался с ним близок до конца. Он не понял степень токсичности своего окружения.

2. Спешил Щербина потому что сегодня как и предполагалось, Верховная Рада проголосовала за отставку Трубы и всего руководства ДБР. Теперь предстоит полная перезагрузка главного органа расследований и одного из ключевых правоохранительных институтов государства. И уже новая власть будет организовывать конкурс на главу ДБР.

3. Одновременно сегодня на телеграм-канале была опубликована новая серия разговоров в кабинете Романа Трубы. И здесь голос Трубы угрожает увольнением следователю и требует прекратить дело против одной из компаний, которая входит в сферу интересов Игоря Коломойского, поскольку, как ясно из контекста, такие указания дал глава Офиса президента Андрей Богдан.

Записи разговоров Трубы были сделаны, конечно, незаконно, и их не может принять НАБУ. Но, очевидно, что записи достоверны, и политической ответственности это, таким образом, с Владимира Зеленского не снимает. А показывает механизм работы новой власти, который в плане манипуляций в ДБР ничем не отличается от старой.

Причина, видимо, в том, что вмешательство в работу ДБР Богдан делает с одобрения президента. В законе сохранили норму, что именно президент назначает главу ДБР. И кто теперь будет руководить ДБР если Богдан получил от Зеленского все полномочия по управлению любыми уголовными делами? Ответ очевиден.

Смена руководства ДБР будет предпринята, чтобы еще более усилить зависимость ДБР от Офиса президента. Сегодня Верховная Рада показала, что может заменить любого руководителя правоохранительного органа до истечения срока его полномочий. Следующий глава ДБР будет еще более зависим политически. В таких условиях конкурс на пост главы ДБР становится весьма условной декорацией.

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