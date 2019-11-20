"Фейки не комментирую": Труба де-факто признал правдивость разговоров

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба несколько раз подряд отказался отвечать на вопрос о том, звучит ли его голос на скандальной записи, которая подтверждает влияние Офиса президента на ход резонансных расследований.

Попытки замять тему, а затем оправдаться были замечены во время совместного брифинга Трубы с генпрокурором Русланом Рябошапкой, который состоялся 20 ноября (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В частности, журналисты несколько раз поднимали вопрос о возможной отставке Трубы, однако он просто отмалчивался или переводил разговор на другую тему, пытаясь тянуть время до конца брифинга. Способствовала этому и модератор дискуссии, которая просила публику не отвлекаться от темы расследования дел Майдана.

В итоге ему все же пришлось уделить внимание нашумевшей теме, однако глава ГБР открестился от нее.

"Я постоянно понимаю, что в отношении меня и ГБР могут быть провокации и фейки. Я давно ожидал. На этом не будет поставлена точка. Эти публикации – это фейк и провокация. Они меня не сломали! Я знал, что они возможны давно. Я не буду комментировать никаких фейков", – жестко ответил Труба, заверив, что не собирается в отставку.

Кроме того, он отказался отвечать на вопрос о влиянии главы Офиса президента Андрея Богдана на следственный орган.

Роман Труба zaxid.net

"Все, что происходит в ГБР, обнародуется. Я ни от журналистов, ни от своих сотрудников не скрываю ни единого факта. На директора ГБР не влял никто из политических деятелей, я вас в этом уверяю", – уклончиво сказал он.

Примечательно, что подобную позицию занял и генеральный прокурор Руслан Рябошапка. Он также весьма расплывчато отвечал на вопросы о скандальном деле со слитыми в сеть аудиозаписями. Более того, на вопрос о том, его ли голос звучит на них, генпрокурор промолчал. В этот момент модератор резко передала слово Трубе.

"Я не политик, а генпрокурор, человек, который принимает решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством или уголовным. Поэтому я буду действовать в рамках этих двух законов. Каким образом записи могут проверяться? Чтобы их проверить, по крайней мере надо соответствующие процедуры. Должны быть источники, на которые были осуществлены эти записи. Если нет оригиналов, то что мы можем проверять?" – сказал он.

"Публикаций может быть достаточно, но что именно проверять? Нет оригиналов записей, оборудования, на которое были сделаны эти записи. Нет возможности проверить подлинность этих записей. Все только в Telegram-канале", – добавил Рябошапка.

Руслан Рябошапка ТСН

Позже генпрокурор все же допустил возможность проверки нашумевших аудиороликов, однако опроверг возможность снятия с должностей Богдана и Трубы из-за скандала.

"Я не собираюсь влиять на президента и рекомендовать ему кого-либо увольнять. Что касается руководителя ГБР, это вообще не полномочия президента Украины. Давайте не будем смешивать полномочия главы государства и генпрокурора", – отрезал Рябошапка.

Также ему пришлось ответить на вопрос журналистов по поводу одного из эпизодов слитых записей. Речь идет об указке приостановить обыски в Днепровском городском совете и влиянии на Высший совет правосудия.

"Я точно не давал указаний останавливать обыски в Днепровском горсовете. Роман Михайлович (Труба. – Ред). может это подтвердить, тем более о Высшем совете правосудия. А что именно вы имеете в виду? Там же обысков не было", – поспешил завершить дискуссию Рябошапка.

Напомним, что в анонимном Telegram-канале "Трубу прорвало" опубликовали резонансные записи прослушки разговоров Трубы. Они затрагивают сразу несколько важных эпизодов:

Роман Труба по звонку и по СМС-кам от генерального прокурора Руслана Рябошапки и главы Офиса президента Андрея Богдана дает команды и приостанавливает на время визита миссии МВФ обыски в Днепровском горсовете, Приватбанке и НБУ.

Дела против Порошенко, которые ведет ГБР, управляются ОП и контролируются лично Богданом.

19 сентября, по словам Трубы, президент поставил ему задачи по открытию дел по конкретным государственным структурам и отраслям, тогда он будет работать после 31 декабря.

Директор НАБУ Артем Сытник звонит Трубе и сообщает, что на скандальных записях разговоров в кабинете судьи Вовка фигурируют заместители Трубы.

Проект подозрения экс-и.о.министра здравоохранения Ульяне Супрун Труба, по его словам, возил лично президенту.

Глава компании- производителя спальных мешков для Минобороны Михаил Немировский обсуждал с Трубой ход расследования по закупкам в армии, чтобы избежать своего попадания в скандал.

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