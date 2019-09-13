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13 сентября • обновлено в 17:44
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"Троянский конь Путина": Климкин разнес идею о выборах на Донбассе

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Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскритиковал инициативу провести местные выборы по всей Украине, включительно с оккупированным Донбассом, озвученную действующим главой ведомства Вадимом Пристайко.

Своей позицией поделился он в комментарии LIGA.net.

"Выборы должны состояться. Но когда будут выполнены все условия по безопасности. И выборы должны быть настоящими, свободными и честными. Они не могут быть идеальными, но должны быть организованы нашей ЦИК, политические партии и наши СМИ должны иметь полный доступ, иначе это не выборы", – прокомментировал Климкин.

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Климкин разнес идею о выборах на Донбассе

Климкин разнес идею о выборах на Донбассе

glavcom.ua

Он заявил, что по состоянию на сейчас нет ни условий безопасности, ни условий для честных и свободных выборов: "Нет ни того, ни другого. Просто ноль".

"Если мы согласимся, что этого не будет, то это будет инкорпорация Донбасса как "троянского коня" на условиях Путина в Украине", – добавил экс-министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, у Зеленского анонсировали новые досрочные выборы. Подготовка к ним может быть запущена после завершения процесса формирования местных общин

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Тема
Война на Донбассе
Персоны
Павел Климкин Вадим Пристайко
Место
Украина
Теги
Донбасс выборы в Украине
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Климкину сухари надо сушить, а не умничать!
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