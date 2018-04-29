"Троянская кобыла": Фарион предложила вернуть Савченко в Россию

Бывший депутат Верховной Рады, член ВО "Свобода" Ирина Фарион предложила выслать в Россию внефракционного нардепа Надежду Савченко.

В эфире ток-шоу "Противоположный Взгляд LIVE" Фарион обвинила Савченко в работе на лидера движения "Украинский выбор", кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука.

"Да какая она Надежда Савченко - она Надежда Медведчук... Это "троянская кобыла", загнанная в качестве "многоходовочки" в Украину, начиная с Майдана. На Майдане она поддерживала "Беркут". Если наше общество настолько наивно, что верило в те вышиваночки и маечки с тризубами, в которых она ходила, тогда это общество и дальше можно "разводить", - заявила Фарион.

По словам представительницы "Свободы", не важно, собиралась ли Савченко взрывать Верховну Раду, как ей инкриминирует следствие.

"Важно то, что она стала политиком - это катастрофа. Важно то, что ее завели в парламент и часть общества поддерживает ее сегодня", - подчеркнула она.

"Я бы ее этапировала в товарном вагоне назад к Путину как большой подарок. Пусть бы она там вместе с ним развивала дальше "русскую землю", - заключила Фарион.

Как сообщал "Обозреватель", Ирина Фарион также назвала русскоязычных граждан Украины "умственно отсталыми предателями".