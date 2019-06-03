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Тростью по лбу: Мосийчук подрался с Ляшко

2.3тЧитать материал на украинском

Нардеп Игорь Мосийчук подрался с лидером Радикальной партии Олегом Ляшко.

Как пишет "Страна", инцидент произошел около двух недель назад, перед выходом Мосийчука из РПЛ. Предполагается, что он ударил Ляшко по лбу своей тростью.

"Мосийчук на эмоциях ударил Ляшко по голове тростью. На фото и видео можно увидеть след и царапину. Олега Валерьевича сильно гримируют, но опухоль все равно не удается скрыть полностью. Причина ссоры - глобальный скандал. Общая ситуации внутри партии - деньги, бюджет, медиа поддержка, развал структуры", - рассказал источник из партии.

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Сообщается, что сам Мосийчук отрицает информацию о драке и отказывается озвучить причину выхода из партии из-за "внутреннего кодекса настоящего радикала".

Мосийчук подрался с Ляшко

Мосийчук подрался с Ляшко

strana.ua

Олег Ляшко

Олег Ляшко

strana.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мосийчук появился в нетрезвом состоянии в прямом эфире одного из телеканалов, устроив словесную перепалку со зрителями, которые его в этом упрекнули.

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Персоны
Олег ЛяшкоИгорь Мосийчук
Место
Украина
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Евсюкова Ксения
Евсюкова Ксения
Огромнoе cпacибо тeм, кто пoкaзaл мнe этoт прекpасный сайт W︁W︁W︁.︁D︁I︁F︁I︁M︁A︁S︁.︁C︁O︁M︁/︁wg0jc5 Пpoстo пройдя прoстой oпрoc пoлyчилa пoчти полyгодовую зарплaту)) Пользyйтeсь, пока есть вoзможность=)
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