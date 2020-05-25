Здание на улице Банковой в Киеве, где расположен Офис президента, имеет неприятную энергетику, поэтому работать там очень тяжело.

Об этом заявил первый заместитель главы ОП Сергей Трофимов. Таким признанием он поделился в интервью "Гордону".

"Мы немножко поменяли атмосферу, стало немножко легче. Но вообще тяжеленные здание и атмосфера. Первое время было невыносимо", – сказал чиновник.

Трофимов заявил, что в помещении ОП – тяжелая атмосфера для работы

В интервью напомнили, что ранее в этом помпезном, монументальном здании на Банковой, а в советское время улице Орджоникидзе, располагались различные "офисы" –во время оккупации Киева там побывали немцы, позже ЦК Компартии Украины, а также администрации всех президентов независимой Украины.

При этом первый заместитель главы ОП подчеркнул, что все это и сказывается на самом здании и в целом атмосфере работы в нем.

"Оно давит, вытягивает энергию, как-то замыкает, прямо высасывает силы. Такое ощущение, когда заходишь туда, что тебя ошпаривают чем-то. И это не только мое личное наблюдение, практически все, кто к нам приходит, с кем общаемся, – все это чувствуют", – отметил Трофимов.

Он также признался, мол, когда впервые попал в здание ОП, то, осмотревшись, подумал, что это "мавзолей".

"И я – Ленин. Тухлый, затхлый мавзолей. Атмосфера... Не моя история. Мы все-таки свободолюбивые люди, привыкли к стеклянным перегородкам, открытым пространствам. Поэтому не опьянил меня этот кабинет, кресло. Вообще. И не пьянит до сих пор", – подытожил первый замглавы Офиса президента.

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