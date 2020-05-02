Главная Новости
3 мая • обновлено в 22:34
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Трофимов отреагировал на скандальную переписку с мером Черкасс: "Я так не общаюсь"

4.5т
Читать материал на украинском

Первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Трофимов утверждает, что не вел переписку с мэром Черкасс Анатолием Бондаренко.

Как сообщила пресс служба ОПУ, Трофимов назвал опубликованную мэром Черкасс переписку в Facebook "полным фейком".

Анатолий Бондаренко и Сергей Трофимов

Анатолий Бондаренко и Сергей Трофимов

"Я не общаюсь с людьми в такой манере вообще. На распространенных в медиа фото – не мой телефон, мой мессенджер выглядит не так. Там даже мое фото явно взятое из интернета. Но меня беспокоит, что подобные фейковые новости так быстро и легко расходятся в СМИ. Без всякого анализа, проверки фактов и выяснения их правдивости", – отметил он.

По мнению первого замглавы ОПУ, такие информационные "вбросы" могут быть частью политических технологий, которые набирают обороты перед местными выборами.

"Используют СМИ для продвижения себя, предоставления резонансности своей фамилии и повышения своего рейтинга. И спекулируют на вопросе снятия карантина, поскольку понимают, что люди хотят как можно быстрее вернуться к привычной жизни", – заметил Трофимов.

Он подчеркнул, что преждевременное снятие карантина может стоить человеческих жизней.

"Такие самовольные действия местной власти – это не забота о людях и местном бизнесе. Это забота о своем рейтинге и дальнейшей политической карьере. Если у городских голов есть предметные предложения по помощи местному бизнесу – всегда можно связаться с премьер-министром, с представителями правительства и предложить свое видение некоторых послаблений при условии соблюдения всех санитарных норм. Но со стороны городского головы Черкасс мы таких действий не увидели", – добавил замглавы ОПУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский пригрозил мэру Черкасс Анатолию Бондаренко "юридическими последствиями" за решение досрочно смягчить карантин.

В ответ Бондаренко опубликовал переписку якобы с Сергеем Трофимовым, в котором последний ему угрожал.

Позже в пресс служба ОПГ заявили, что Трофимов не общался с мэром Черкасс с помощью смс-сообщений.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Персоны
Сергей Трофимов Анатолий Бондаренко
Место
Украина
Тег
Офис президента
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
24
15
Смешно
1
Интересно
2
Печально
10
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ostrovskiy Oleg
Ostrovskiy Oleg
Не виноватая я! Он сам сюда пришел!...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Политика

Коронавирус. Самое важное

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги