Первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Трофимов утверждает, что не вел переписку с мэром Черкасс Анатолием Бондаренко.

Как сообщила пресс служба ОПУ, Трофимов назвал опубликованную мэром Черкасс переписку в Facebook "полным фейком".

Анатолий Бондаренко и Сергей Трофимов

"Я не общаюсь с людьми в такой манере вообще. На распространенных в медиа фото – не мой телефон, мой мессенджер выглядит не так. Там даже мое фото явно взятое из интернета. Но меня беспокоит, что подобные фейковые новости так быстро и легко расходятся в СМИ. Без всякого анализа, проверки фактов и выяснения их правдивости", – отметил он.

По мнению первого замглавы ОПУ, такие информационные "вбросы" могут быть частью политических технологий, которые набирают обороты перед местными выборами.

"Используют СМИ для продвижения себя, предоставления резонансности своей фамилии и повышения своего рейтинга. И спекулируют на вопросе снятия карантина, поскольку понимают, что люди хотят как можно быстрее вернуться к привычной жизни", – заметил Трофимов.

Он подчеркнул, что преждевременное снятие карантина может стоить человеческих жизней.

"Такие самовольные действия местной власти – это не забота о людях и местном бизнесе. Это забота о своем рейтинге и дальнейшей политической карьере. Если у городских голов есть предметные предложения по помощи местному бизнесу – всегда можно связаться с премьер-министром, с представителями правительства и предложить свое видение некоторых послаблений при условии соблюдения всех санитарных норм. Но со стороны городского головы Черкасс мы таких действий не увидели", – добавил замглавы ОПУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский пригрозил мэру Черкасс Анатолию Бондаренко "юридическими последствиями" за решение досрочно смягчить карантин.

В ответ Бондаренко опубликовал переписку якобы с Сергеем Трофимовым, в котором последний ему угрожал.

Позже в пресс служба ОПГ заявили, что Трофимов не общался с мэром Черкасс с помощью смс-сообщений.

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