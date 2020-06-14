Три точки опоры: Кулеба раскрыл план "наступления" на Россию

Украина намерена использовать "наступательную дипломатию", чтобы заставить Россию пойти на конструктивные шаги по поводу оккупированного ею Донбасса.

Об этом в интервью "Укринформ" заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он назвал три основных метода достижения цели в дипломатии.

"Первый – это то активно что-то делать, навязывая свою повестку дня, свои идеи и заставляя партнера реагировать. Второй – это ничего не делать, тогда вещи, как правило, умирают сами собой или тебя загоняет партнер, который что-то делает. И третий – имитировать, что ты что-то делаешь, но на самом деле ничего не делать", – рассказал глава МИД.

Кулеба уточнил, что Украина намерена использовать первый метод, а именно: наступательную активную дипломатию, идеи, инициативы, предложения. Это означает, что Украина не будет ждать, пока Россия "что-то предложит либо попытается навязать".

"Это, по нашему мнению, единственный способ создать такую ситуацию, когда Россия в конце концов будет вынуждена идти на конструктив, потому что она тоже действует не в изоляции, и ее аргументы о том, что Украина является неконструктивной, не стремится к урегулированию и нарушает "Минск" выглядят просто абсурдно не сами по себе, а на фоне того, как мы действуем", – пояснил он. Кулеба добавил, что все партнеры Украины видят это и признают.

В рамках "наступательной дипломатии" Украинская сторона предложила проводить заседание ТКГ даже в условиях пандемии в режиме видеоконференций, чтобы не позволить использовать пандемию для торможения процесса.

"Россия, кстати, попыталась это сделать, заблокировав доступ СММ ОБСЕ на территорию оккупированного Донбасса, но затормозить переговорный процесс в ТКГ им не удалось", – отметил министр.

Также дипломаты повысили статус украинской делегации и ввели в нее новых членов, ожидая взаимности со стороны Российской Федерации и заставляя их такими образом тоже демонстрировать интерес к диалогу.

"Мы ввели в ее состав представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей из числа внутренне перемещенных лиц, задавая, по сути, новый стандарт работы", – уточнил глава МИД.

Вторым элементом он назвал усиление международного давления. В частности, ведомство возобновило "нормандский" диалог на уровне министров, который до этого два года не происходил.

"Третий элемент – это резкая активизация продвижения вопрос Крыма на международной арене. Мы сейчас очень серьезно работаем над тем, чтобы вывести Крым из тени, потому что забывать о нем никак нельзя!" – добавил Кулеба.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 11 июня призвал Европейский Союз усилить санкционное давление на Россию из-за продолжающихся грубых нарушений прав человека и международного права в аннексированном Крыму.