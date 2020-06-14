Три точки опоры: Кулеба раскрыл план "наступления" на Россию
Дмитрий Кулеба раскрыл план "наступления" на Россию
Украина намерена использовать "наступательную дипломатию", чтобы заставить Россию пойти на конструктивные шаги по поводу оккупированного ею Донбасса.
Об этом в интервью "Укринформ" заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он назвал три основных метода достижения цели в дипломатии.
"Первый – это то активно что-то делать, навязывая свою повестку дня, свои идеи и заставляя партнера реагировать. Второй – это ничего не делать, тогда вещи, как правило, умирают сами собой или тебя загоняет партнер, который что-то делает. И третий – имитировать, что ты что-то делаешь, но на самом деле ничего не делать", – рассказал глава МИД.
Кулеба уточнил, что Украина намерена использовать первый метод, а именно: наступательную активную дипломатию, идеи, инициативы, предложения.
"Это, по нашему мнению, единственный способ создать такую ситуацию, когда Россия в конце концов будет вынуждена идти на конструктив, потому что она тоже действует не в изоляции, и ее аргументы о том, что Украина является неконструктивной, не стремится к урегулированию и нарушает "Минск" выглядят просто абсурдно не сами по себе, а на фоне того, как мы действуем", – пояснил он.
Кулеба добавил, что все партнеры Украины видят это и признают.
Как сообщал OBOZREVATEL, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 11 июня призвал Европейский Союз усилить санкционное давление на Россию из-за продолжающихся грубых нарушений прав человека и международного права в аннексированном Крыму.