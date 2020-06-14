Украина намерена использовать "наступательную дипломатию", чтобы заставить Россию пойти на конструктивные шаги по поводу оккупированного ею Донбасса.

Об этом в интервью "Укринформ" заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он назвал три основных метода достижения цели в дипломатии.

"Первый – это то активно что-то делать, навязывая свою повестку дня, свои идеи и заставляя партнера реагировать. Второй – это ничего не делать, тогда вещи, как правило, умирают сами собой или тебя загоняет партнер, который что-то делает. И третий – имитировать, что ты что-то делаешь, но на самом деле ничего не делать", – рассказал глава МИД.

Кулеба уточнил, что Украина намерена использовать первый метод, а именно: наступательную активную дипломатию, идеи, инициативы, предложения.

"Это, по нашему мнению, единственный способ создать такую ситуацию, когда Россия в конце концов будет вынуждена идти на конструктив, потому что она тоже действует не в изоляции, и ее аргументы о том, что Украина является неконструктивной, не стремится к урегулированию и нарушает "Минск" выглядят просто абсурдно не сами по себе, а на фоне того, как мы действуем", – пояснил он.

Кулеба добавил, что все партнеры Украины видят это и признают.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 11 июня призвал Европейский Союз усилить санкционное давление на Россию из-за продолжающихся грубых нарушений прав человека и международного права в аннексированном Крыму.