Три пункта: Ефремов рассказал, как можно было избежать войны на Донбассе

Экс-глава фракции Партии регионов Александр Ефремов, которого судят по обвинению в госизмене, рассказал, что в 2014-м году он предлагал властям меры, которые позволили бы избежать войны на Донбассе.

Как отметил он в интервью украинской службе ВВС, тогда на повестке дня стояло три вопроса, которыми все занимались.

"Первый - русский язык. И если бы сразу после выезда Виктора Януковича не начали играть с отменой языкового закона, то эта тема и не поднималась бы. Второй вопрос - передача больших полномочий на места", - пояснил экс-регионал.

Ефремов beztabu.net

Он отметил, что об этом говорят и сейчас, а определенные шаги в этом направлении сделало правительство Владимира Гройсмана, "но до конца дело не довели".

"Третий вопрос - о внешней политике и внеблоковости. Эти вопросы волновали, как жителей этих территорий, так и соседнее государство, которое не хотело, чтобы Украина становилась на путь противостояния с ним", - пояснил Ефремов.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Ефремов показал журналистам свой тюремный "пентхаус".