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Три кандидата отказались от участия в выборах президента Украины: окончательный список

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Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидатов в президенты Дмитрия Гнапа, Евгения Мураева и Дмитрия Добродомова на грядущих выборах 31 марта.

Об этом сообщила ЦИК ночью 8 марта, передает "Укринформ". 7 марта политики сами обратились с заявлениями об отказе баллотироваться. Это был последний день, когда ЦИК принимал такие заявления.

Три кандидата отказались от участия в выборах президента Украины: окончательный список

Дмитрий Гнап

Три кандидата отказались от участия в выборах президента Украины: окончательный список

Евгений Мураев

Три кандидата отказались от участия в выборах президента Украины: окончательный список

Дмитрий Добродомов

Новости
Мураев снял свою кандидатуру на выборах президента в пользу Вилкула

Таким образом бороться за пост президента Украины будет 39 кандидатов. Ниже полный список:

  • Игорь Шевченко (самовыдвиженец),

  • Сергей Каплин (кандидат от Социал-демократической партии),

  • Валентин Наливайченко (кандидат от партии "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость"),

  • Виталий Скоцик (самовыдвиженец),

  • Анатолий Гриценко (кандидат от партии "Гражданская позиция"),

  • Виталий Куприй (самовыдвиженец),

  • Геннадий Балашов (кандидат от партии "5.10"),

  • Ольга Богомолец (самовыдвиженка),

  • Александр Шевченко (кандидат от партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП"),

  • Роман Насиров (самовыдвиженец),

  • Юрий Бойко (самовыдвиженец),

  • Олег Ляшко (кандидат от Радикальной партии),

  • Аркадий Корнацкий (самовыдвиженец),

  • Александр Вилкул (кандидат от партии "Оппозиционный блок - Партия мира и развития"),

  • Юлия Тимошенко (кандидат от партии "ВО "Батькивщина"),

  • Александр Мороз (кандидат от партии "Социалистическая партия Александра Мороза"),

  • Илья Кива (кандидат от Социалистической партии Украины),

  • Руслан Кошулинский (кандидат от партии "ВО" Свобода "),

  • Александр Данилюк (самовыдвиженец),

  • Сергей Тарута (кандидат от партии "Основа"),

  • Владимир Зеленский (кандидат от партии "Слуга народа"),

  • Инна Богословская (самовыдвиженка), Игоря Смешко (самовыдвиженец),

  • Николай Габер (самовыдвиженец),

  • Юрий Деревянко (кандидат от партии "Воля"),

  • Роман Бессмертный (самовыдвиженец),

  • Виктор Бондарь (кандидат от партии "Відродження"),

  • Сергей Носенко (самовыдвиженец),

  • Руслан Ригованов (самовыдвиженец),

  • Виктор Кривенко (кандидат от партии "Народный рух"),

  • Андрей Новак (кандидат от партии "Патриот"),

  • Василий Журавлев (кандидат от партии "Стабильность"),

  • Юрий Тимошенко (самовыдвиженец),

  • Петр Порошенко (самовыдвиженец),

  • Юрий Кармазин (самовыдвиженец),

  • Юлия Литвиненко (самовыдвиженка),

  • Александр Ващенко (самовыдвиженец),

  • Владимир Петров (самовыдвиженец),

  • Александр Соловьев ("Разумная сила").

Как сообщал OBOZREVATEL, Дмитрий Добродомов решил снять свою кандидатуру с выборов в поддержку лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко.

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Персоны
Анатолий ГриценкоДмитрий ДобродомовЕвгений МураевАндрей Садовый
Место
Украина
Теги
Выборы 2019Выборы Президента
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