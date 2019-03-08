Три кандидата отказались от участия в выборах президента Украины: окончательный список

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидатов в президенты Дмитрия Гнапа, Евгения Мураева и Дмитрия Добродомова на грядущих выборах 31 марта.

Об этом сообщила ЦИК ночью 8 марта, передает "Укринформ". 7 марта политики сами обратились с заявлениями об отказе баллотироваться. Это был последний день, когда ЦИК принимал такие заявления.

Дмитрий Гнап

Евгений Мураев

Дмитрий Добродомов

Новости Мураев снял свою кандидатуру на выборах президента в пользу Вилкула

Таким образом бороться за пост президента Украины будет 39 кандидатов. Ниже полный список:

Игорь Шевченко (самовыдвиженец),

Сергей Каплин (кандидат от Социал-демократической партии),

Валентин Наливайченко (кандидат от партии "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость"),

Виталий Скоцик (самовыдвиженец),

Анатолий Гриценко (кандидат от партии "Гражданская позиция"),

Виталий Куприй (самовыдвиженец),

Геннадий Балашов (кандидат от партии "5.10"),

Ольга Богомолец (самовыдвиженка),

Александр Шевченко (кандидат от партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП"),

Роман Насиров (самовыдвиженец),

Юрий Бойко (самовыдвиженец),

Олег Ляшко (кандидат от Радикальной партии),

Аркадий Корнацкий (самовыдвиженец),

Александр Вилкул (кандидат от партии "Оппозиционный блок - Партия мира и развития"),

Юлия Тимошенко (кандидат от партии "ВО "Батькивщина"),

Александр Мороз (кандидат от партии "Социалистическая партия Александра Мороза"),

Илья Кива (кандидат от Социалистической партии Украины),

Руслан Кошулинский (кандидат от партии "ВО" Свобода "),

Александр Данилюк (самовыдвиженец),

Сергей Тарута (кандидат от партии "Основа"),

Владимир Зеленский (кандидат от партии "Слуга народа"),

Инна Богословская (самовыдвиженка), Игоря Смешко (самовыдвиженец),

Николай Габер (самовыдвиженец),

Юрий Деревянко (кандидат от партии "Воля"),

Роман Бессмертный (самовыдвиженец),

Виктор Бондарь (кандидат от партии "Відродження"),

Сергей Носенко (самовыдвиженец),

Руслан Ригованов (самовыдвиженец),

Виктор Кривенко (кандидат от партии "Народный рух"),

Андрей Новак (кандидат от партии "Патриот"),

Василий Журавлев (кандидат от партии "Стабильность"),

Юрий Тимошенко (самовыдвиженец),

Петр Порошенко (самовыдвиженец),

Юрий Кармазин (самовыдвиженец),

Юлия Литвиненко (самовыдвиженка),

Александр Ващенко (самовыдвиженец),

Владимир Петров (самовыдвиженец),

Александр Соловьев ("Разумная сила").

Как сообщал OBOZREVATEL, Дмитрий Добродомов решил снять свою кандидатуру с выборов в поддержку лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко.

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