Третьякова заявила, что не сложит мандат, и рассказала о своих заслугах. Видео

Глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, которая попала в скандал с детьми "низкого качества", заявила, что не сложит депутатский мандат.

По ее словам в комментарии изданию "Вести", для этого "нужно сделать то, чего не нужно украинцам". Она подчеркнула, что это была "организованная кампания" против нее (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я не собираюсь. Написала об этом и во фракцию. О том, что это организованная кампания, а чтобы складывать мандат, нужно сделать то, что не нужно украинцам", – сказала Третьякова.

Затем она рассказала о своих заслугах и ошибках "попередников".

"Начала сегодняшнее выступление с того, что мы делаем правильные вещи в социальной политике: реформу пенсионного обеспечения, повышение прожиточного минимума. Вы знаете, что я автор законопроекта и инициатор парламентских слушаний в декабре относительно прожиточного минимума. За предыдущие пять лет наш прожиточный минимум в государственном бюджете снижен от фактического больше чем вдвое. И это делала сознательно предыдущая власть..." – похвалила себя Третьякова.

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