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Третьяков призвал партию "Cлуга Народа" вместе бороться с черными технологиями на выборах

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Народный депутат, председатель Комитета по делам ветеранов и лиц с инвалидностью Александр Третьяков призвал партию "Слуга народа" и ее кандидата на 219 мажоритарном округе столицы (Святошинский район) совместно бороться с черными технологиями на выборах. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Оказывается, что воевать на выборах грязными методами - с помощью "клонов" - конкуренты собираются не только со мной. О "клонах" - родных братьях Третяковых с Троещины, которые, оказывается, идут на выборы в одном округе, чтобы "поддерживать друг друга", я писал ранее. А вот в списке зарегистрированных на 219 округе кандидатов появился еще и однофамилец Николая Тищенко, которого выдвинула партия "Слуга Народа". Цель та же, что и в случае с "клонами", которых запустили против меня - "откусить" определенное количество голосов, надеясь на невнимательность избирателей. Более того, "клонируют" уже не только кандидатов, но и мимикрируют под названия рейтинговых политических сил! Так, в округе уже подал документы на регистрацию кандидат Виктор Колбун, председатель общественной организации "Слуга народа Святошин", которая, конечно же, не имеет к партии "Слуга народа" никакого отношения", - отметил Третьяков.

По его словам, все эти манипуляции задействованы, чтобы ввести в заблуждение избирателей и исказить реальные результаты голосования.

"Призываю партию "Слуга народа" и ее кандидата на 219 округе объединить усилия и совместно противодействовать черным технологиям. Подобная порочная практика должна быть прекращена. Украинское общество заинтересовано в том, чтобы выборы прошли честно, прозрачно и демократично. Потому что это, прежде всего, вопрос ценностей, которые мы должны воплощать в жизнь. И, наконец, европейского выбора Украины. Я убежден, что в честной борьбе должен победить тот, кому выразит свое доверие на избирательных участках большинство избирателей", - подчеркнул Третьяков.

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Место
Украина
Тег
Партия "Слуга народа"
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Стрелкова Марина
Стрелкова Марина
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