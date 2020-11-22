Третьяк выигрывает выборы мэра Ривне –​​​​​​​ подсчет "ЕС"

Мария Шевчук Политика 22:34, 22.11.2020 Обновлено: 23:06, 22.11.2020

Кандидат от партии "Европейская Солидарность" Александр Третьяк выигрывает выборы городского головы в Ривне.

По предварительным результатам параллельного подсчета политсилы, он набирает 50,18% – 27 412 голосов.

Оппонент Третьяка отстает почти на 3% с результатом 47,76%. За него отдали свои голоса 26 093 избирателей.

Третьяк на брифинге поблагодарил жителей Ривне за поддержку. Он отметил, что на этих выборах победили европейские ценности, с которыми команда "ЕС" шла к людям.

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