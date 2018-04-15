Третья мировая: СМИ рассказали, кому готовиться к войне

Вероятной ареной Третьей мировой войны в случае ее начала могут стать Украина и Беларусь.

"Самое страшное для нас, что именно наша страна и соседняя Беларусь могут стать центральной ареной битвы за новый мировой порядок. И вряд ли натовцы будут на ней в первых рядах", - отмечают журналисты "Украинских сенсаций".

Они убеждены, что Россия и НАТО готовятся к большой войне, дата начала которой неизвестно. И никто не может спрогнозировать дальнейший ход развития событий.

"Вопрос в том: когда она (война) начнется. И готова ли Украина к резким событий?.. Главная наша надежда на то, что здравый смысл, санкции и переговоры смогут остановить все это в шаге от страшного", - добавляют журналисты.

Как сообщал "Обозреватель", ранее были названы самые безопасные страны, где можно спастись в случае начала Третьей мировой войны.