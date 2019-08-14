"Требую переводчика!" Рабинович отказался говорить на украинском языке в Раде. Видео

В среду, 14 августа, в Верховной Раде состоялось второе подготовительное заседание сессии нового парламента. В ходе него вспыхнул скандал с избранным народным депутатом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадимом Рабиновичем.

Политик отказался выступать на украинском языке. Он продолжил разговаривать на русском даже после того, как ему сделали замечание.

"Просим вас выступать на государственном языке", – обратилась его коллега по Раде Ирина Геращенко.

На это ей Рабинович ответил, что "в законах этого не сказано". Однако председатель заседания, лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумко ответил, что он нарушает регламент ВР: "Это предусмотрено в регламенте, Ирина права".

В свою очередь Рабинович потребовал показать ему соответствующую норму, на что Разумков зачитал ему текст из регламента: "Языком работы Верховной Рады, ее органов и должностных лиц является государственный язык. Статья 2, пункт 3 регламента Верховной Рады Украины".

Но Рабинович все равно отказался говорить на украинском языке, объясняя это тем, что он находится не в Раде: "Что касается закона о регламенте, который вы мне зачитали, он касается Верховной Рады, а мы с вами еще не Верховная Рада. Если мы идем по закону о регламенте, то должен быть переводчик".

При этом Разумков напомнил политику, что он еще действующий нардеп 8-го созыва. Также Геращенко предложила за такое нарушение регламента отключать микрофон у спикеров.

"Предлагаю закрыть этот вопрос. Призываю будущих и действующих народных депутатов не нарушать регламент… Если мы будем дальше нарушать регламент, то я буду вынужден обращаться к аппарату, чтобы выключить микрофон", – подытожил председатель.

Как сообщал OBOZREVATEL, торжественное заседание новоизбранной Верховной Рады Украины 9-го созыва состоится 29 августа 2019 года.

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