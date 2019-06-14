Требует выплатить 1 грн: Смешко подал в суд на Наливайченко

Лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко подал иск в Печерский районный суд Киева против экс-главы СБУ Валентина Наливайченко из-за отравления третьего президента Украины Виктора Ющенко.
Он обвиняет Наливайченко в посягательстве на честь, достоинство и деловую репутацию и требует возместить символическую компенсацию в сумме 1 гривни. Согласно сообщению на странице Facebook "Силы и чести", в марте 2019 года экс-глава СБУ в эфире одного из телеканалов обвинил Смешко в причастности к отравлению Ющенко.
Игорь Смешко
Facebook Игоря Смешко
Однако юристы лидера "Силы и чести" уверяют, что эта информация является клеветой. "Смешко никогда не был и не является стороной в уголовном производстве об отравлении Виктора Ющенко в 2004 году. Подозрение в совершении преступления Игорю Смешко никогда не предъявлялось", – настаивают они.
В этой связи Смешко хочет, чтобы суд признал слова Наливайченко недостоверными, а он озвучил официальное опровержение своего заявления.
Смешко в компании с Ющенко
Как сообщал OBOZREVATEL:
после выдвижения Смешко на выборы президента Украины всплыла информация о громких скандалах, в которых он замешан.
К примеру, стало известно, что он держит на банковских счетах $121,8 тыс., €112,9 тыс., 9,3 тыс. грн, а также $270 тыс. наличными. Кроме того, Смешко до сих пор владеет орденом Дружбы народов (Российская Федерация).
Экс-глава СБУ Николай Маломуж рассказал, что в свое время Смешко был назначен на должность главы СБУ как креатура Виктора Медведчука накануне президентских выборов 2004 года.
Журналистка Ольга Василевская-Смаглюк рассказала, что Смешкопродает места в своей политической силе по впечатляющим ценам. Более того, рекламу он размещает даже в газете бесплатных объявлений.
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