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''Требуем уважения'': Порошенко впервые отреагировал на скандал с паспортами на Закарпатье

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Президент Петр Порошенко потребовал от других стран уважать суверенитет Украины.

Об этом он рассказал во время рабочей поездки в Харьковскую область, передает пресс-центр украинского лидера. Таким образом он отреагировал на скандал с венгерскими паспортами на Закарпатье.

"Защищая украинских граждан, я защищаю суверенитет нашего государства. Так же, как мы уважаем и чтим суверенитет других государств, мы требуем такого же уважения к Украине", - заявил Порошенко.

''Требуем уважения'': Порошенко впервые отреагировал на скандал с паспортами на Закарпатье

Он добавил, что полностью разделяет каждую букву в заявлении Министерства иностранных дел по поводу паспортов.

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"Моя позиция как Президента – я буду защищать украинских граждан, где бы они ни были – на востоке, на западе", - подчеркнул украинский лидер.

Напомним, что 19 сентября появилось видеодоказательство того, что в консульстве Венгрии в Берегово украинцам выдают венгерские паспорта.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о возможности того, что консула вышлют из-за этого скандала. В ответ его венгерский коллега Петер Сийярто пригрозил замедлить интеграцию Украины в Европейский Союз.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате Климкин выступил с инициативой наказывать украинцев, имеющих два паспорта.

Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
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gotsman dawid
gotsman dawid
украинского лидера смешно
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Мороз Дмитрий
Мороз Дмитрий
Начните раздавать украинские паспорта в Венгрии. ))
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2
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snip.li/DpszH
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