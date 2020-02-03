"Требуем расследования и компенсаций": Данилов обратился к Ирану из-за катастрофы "МАУ"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина требует от Ирана полноценного расследования сбития украинского Boeing-737 компании "МАУ" над Тегераном.

Об этом сообщается на сайте СНБО. Также он отметил необходимость выплаты Ираном компенсации семьям погибших. Данилов добавил, что украинская сторона готова к максимально тесному сотрудничеству с иранской стороной в вопросе расследования причин трагедии.

Он сообщил, что Украина имеет все технические и научные возможности, в частности в вопросе исследования "черных ящиков".

"Сегодня комиссия по расследованию причин катастрофы продолжает работу и работает в штатном режиме, мы на постоянной связи с нашими коллегами, которые находятся в Иране. Позиция Украины остается неизменной: мы настаиваем на всестороннем и полном расследовании всех обстоятельств катастрофы и выплате соответствующих компенсаций семь "семьям погибших согласно нормам международного права", – отметил Данилов.

Напомним, в Иране заявили, что больше не будут делиться с Украиной доказательствами по расследованию катастрофы самолета Boeing 737 МАУ в Тегеране. Такое решение иранцы объяснили обнародованием аудиозаписи переговоров с пилотом их самолета, которые "слили" украинские эксперты.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Владимир Зеленский отметил, что Иран пригласил украинских специалистов на расшифровку "черных ящиков" сбитого ракетами самолета МАУ. Однако он опасается отправлять их туда считает, что Иран готовит ловушку.

Впоследствии он заявил, что Украина имеет запись, которая доказывает, что Иран знал, что самолет МАУ сбила ракета сразу же после трагической ЧП.

Также в СМИ опубликовали эту запись переговоров диспетчерской аэропорта Тегерана и второго пилота самолета иранской компании "Асеман Эйрлайнз", который видел и пуск ракет, и взрыв.

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