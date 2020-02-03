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3 февраля • обновлено в 17:41
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"Требуем расследования и компенсаций": Данилов обратился к Ирану из-за катастрофы "МАУ"

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина требует от Ирана полноценного расследования сбития украинского Boeing-737 компании "МАУ" над Тегераном.

Об этом сообщается на сайте СНБО. Также он отметил необходимость выплаты Ираном компенсации семьям погибших. Данилов добавил, что украинская сторона готова к максимально тесному сотрудничеству с иранской стороной в вопросе расследования причин трагедии.

Он сообщил, что Украина имеет все технические и научные возможности, в частности в вопросе исследования "черных ящиков".

"Сегодня комиссия по расследованию причин катастрофы продолжает работу и работает в штатном режиме, мы на постоянной связи с нашими коллегами, которые находятся в Иране. Позиция Украины остается неизменной: мы настаиваем на всестороннем и полном расследовании всех обстоятельств катастрофы и выплате соответствующих компенсаций семь "семьям погибших согласно нормам международного права", – отметил Данилов.

Напомним, в Иране заявили, что больше не будут делиться с Украиной доказательствами по расследованию катастрофы самолета Boeing 737 МАУ в Тегеране. Такое решение иранцы объяснили обнародованием аудиозаписи переговоров с пилотом их самолета, которые "слили" украинские эксперты.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Персона
Алексей Данилов
Место
Украина
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Главное КОМПЕНСАЦИИ!!!
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