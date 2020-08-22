Требуем правду о трагедиях Иловайска и Дебальцево, — Палица

Год назад Президент Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 29 августа Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства. Фактически, этот документ был приурочен к тем трагическим событиям, которые произошли в конце августа 2014 года в Иловайске, а затем и в Дебальцево, когда из-за непрофессионализма и недальновидности высшего политического и военного командования погибли сотни украинских воинов.

Лидер партии "ЗА МАЙБУТНЄ" Игорь Палица обращает внимание: сейчас Офис Генерального прокурора занимается позорным "отбеливанием" возможных виновников этих трагедий.

"Прокуратура утверждает, что единственным фактором, который привел к гибели солдат в Иловайске, является военная агрессия со стороны России. Впрочем, на самом деле, есть много вопросов, на которые мы так и не получили ответа. Почему в то время, как российские войска готовились переходить украинскую границу, в столице проводился масштабный военный парад? 2,5 тысячи военнослужащих и более 150 единиц военной техники находились в столице, тогда как их катастрофически не хватало на фронте! Кто спланировал провальную операцию, отдал приказ послать безоружные колонны украинских вооруженных подразделений на верную смерть? " – комментирует политик.

Он напоминает, что парламентская группа "ЗА МАЙБУТНЄ" неоднократно призывала создать Временную следственную комиссию, которая расследовала обстоятельства трагедии. Но монобольшинство в Верховной Раде заблокировало эту инициативу. Это похоже на попытку скрыть правду.

"Мы не будем молчать и требуем у Президента Украины как Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил обеспечить прозрачное и объективное расследование трагедий Иловайска и Дебальцево. А у руководства Верховной Рады - не препятствовать созданию ВСК, которая должна обеспечить объективное и прозрачное расследование. Это наш долг перед памятью погибших героев и их семей! " – говорит Игорь Палица.