Требуем от Зеленского объяснить, кто дал директивы подписать Протокол ТКГ – Порошенко

Все пять лет моя команда прилагала неимоверные усилия, чтобы Россия понесла международную ответственность за преступление агрессии, которую она развязала против Украины, против украинского народа.

Благодаря этим усилиям весь цивилизованный мир официально признал Россию агрессором. Россию, постоянного члена Совета Безопасности ООН, названо агрессором с самой мировой трибуны – Генеральной Ассамблеи ООН. Совместными усилиями с нашими международными партнерами мы смогли заставить Россию сесть за стол переговоров. Этому способствовал и международное санкционное давление на кремлевский режим, который нам удалось установить.

Петр Порошенко Пресс-служба "ЕС"

Существенный прогресс также достигнут в рассмотрении исков против России в международных судах, что дает нам надежду на привлечение кремлевского режима к ответственности за совершенные преступления.

Однако, новая украинская власть готова одним росчерком пера перечеркнуть все это. Расписаться в собственной несостоятельности, непрофессионализме и некомпетентности. Взять на вооружение тезисы российской пропаганды о так называемом "внутреннем конфликте". Снять с России ответственность за агрессию против нашей страны. Разрушить международную коалицию в поддержку Украины. Уничтожить украинскую позицию в международных судах. Собственными руками предоставить правосубъектность незаконным квазиобразованиям на оккупированном Донбассе, представляющих российскую оккупационную власть. Навязать обществу искусственные платформы примирения. Продать народу капитуляцию как образ мира.

Создание любых консультативных советов с российскими марионетками – это именно путь к ползучей капитуляции. Все понятнее становится причина заявлений об отказе от курса на членство в НАТО и восстановление водоснабжения в оккупированный Крым. Потому что этого хочет Кремль. Реализация подобных инициатив – равнозначна государственной измене, ответственность за которую измеряется Уголовным кодексом. А на фоне новостей из Минска ультиматумы Зеленского Путину звучат по-комически жалко.

Мы требуем от Президента Зеленского немедленно предоставить исчерпывающую информацию, на основании каких директив руководитель его Офиса ставил подпись под протоколом заседания Трехсторонней контактной группы от 11 марта 2020 года, и если речь идет о самодеятельности, то его немедленной отставки.

Мы требуем от Генеральной прокуратуры, Службы безопасности Украины безотлагательно возбудить уголовное дело в отношении действия по признакам государственной измены, покушения на государственный суверенитет и территориальную целостность Украины и злоупотребления властью.

Спрятаться от ответственности под покровом карантина не получится. Как и не получится сломать сопротивление украинского народа российской агрессии и капитуляции.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ирина Геращенко резко разнесла подписанные в Минске протоколы в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

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