Требуем наказаний: "слуги народа" опозорились перед детьми в Раде

За опоздание на начало пленарного заседания нардепов фракции "Слуга народу" в Верховной Раде потребовали оштрафовать их.

Об этом в пятницу, 15 ноября, в зале ВР заявила депутат Ирина Геращенко, которая упрекнула "слуг народа" за опоздание на заседание парламента, на которое пришли и дети.

"Дорогие школьники, позвольте извиниться перед вами за спикера Верховной Рады, за парламент – что вы 25 минут ждали ваше выступление. И я хочу также перед правительством извиниться, что вы пришли на час правительства и ждали так же "слуг" 25 минут. Хочу напомнить, что "слуги" приняли закон, по которому ровно в 10 утра должна начинаться регистрация путем нажатия зеленой кнопочки", – отметила она.

Геращенко подчеркнула, что нардепы из остальных фракций пришли вовремя, а "слуги народа" опоздали на 25 минут.

"Мы просим сегодня высчитать деньги из зарплаты всех "слуг" и перечислить ее на ЮНИСЕФ, на детские нужды", – добавила она.

Спикер Рады Дмитрий Разумков согласился с предложением Геращенко.

"Я думаю, что да: надо начинать ходить на работу вовремя. И я рад, что некоторые народные депутаты это уже делают. Уважаемые коллеги, несмотря на пробки, проблемы в городе Киеве нужно раньше приезжать на работу", – отметил он.

Добавим, что в начале заседания с трибуны выступила школьница Лидия Давыдова, поскольку 20 ноября будет отмечаться 30-летие Конвенции по правам ребенка.

Верховная Рада

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 ноября на закрытом заседании фракции "Слуга народа" из ее рядов исключили народных депутатов Анну Скороход и Антона Полякова.

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