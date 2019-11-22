"Требуем экспертиз!" У Порошенко призвали создать ВСК по скандалам с чиновниками

Партия "Европейская солидарность" требует создания в Верховной Раде Временной следственной комиссии по расследованию фактов незаконного вмешательства Офиса Президента в работу правоохранительных органов.

Как сказано в заявлении партии, кричащие и шокирующие факты систематического незаконного вмешательства Офиса Президента в работу правоохранительных органов требуют объективного расследования.

"Однако, скандал в связи с обнародованием разговоров директора ГБР Романа Трубы затрагивает почти все правоохранительные органы, и расследовать не остается кому. Поэтому, единственный выход – создать в Верховной Раде временную следственную комиссию с широким представлением всех фракций, в том числе оппозиционных" , - говорится в заявлении.

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В "ЕС" требуют на период работы такой комиссии отстранить от должностей фигурантов разговоров, из которых следует их причастность к организации заказных политических преследований и других незаконных действий.

"Это – руководитель Офиса Президента и адвокат Коломойского Андрей Богдан, "полностью свой" генеральный прокурор Руслан Рябошапка, директор ГБР и адъютант Андрея Портнова Роман Труба, заместитель руководителя Офиса Президента адвокат Ефремова Андрей Смирнов, руководитель патронатной службы ГБР Александр Удовиченко, и т.п.", - отметили в политсиле.

В партии добавили, что также ожидают личной реакции Владимира Зеленского и его политической оценки.

"Тем более, что участники разговоров ссылаются на факт совещания в Офисе президента Украины при участии главы государства, где одной из тем была организация политических репрессий против Петра Порошенко.

Мы со всей серьезностью отнеслись к обнародованию разговоров господина Трубы на том основании, что 21 сентября он сам публично сообщил об обнаружении в его кабинете оборудования для прослушивания. А 20 ноября во время пресс-конференции Труба фактически опроверг факт разговоров, избежав внятного ответа на вопросы журналистов.

Наконец, содержание разговоров идеально накладывается на календарь реальных событий, – и очевидно, что эти совпадения не случайны. Из записей разговоров прямо следует, что график допросов Петра Порошенко состоит в Офисе Президента", – отметили в "ЕС".

Кроме того, по мнению парламентариев, очевидными представляются такие правонарушения со стороны фигурантов разговоров, как превышение служебных полномочий, злоупотребление властью, незаконное влияние на следствие, и тому подобное.

"Требуем немедленного проведения всех необходимых экспертиз с целью прежде всего идентификации голосов. В случае саботажа этой инициативы со стороны власти, оставляем за собой право обратиться в соответствующие международные структуры.

Мы считаем, что власть и фигуранты разговоров больше, чем кто-либо другой заинтересованы в скорейшем создании комиссии и объективном расследовании этого кассетного скандала", - добавили в политсиле.

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